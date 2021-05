Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia di oggi, 6 maggio 2021, con i casi di Covid-19 nelle regioni e e i dati della Protezione Civile: ieri sono stati 10.585 contagiati, 267 i morti e 17.072 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 6 maggio 2021

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sonoe il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono ;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sonoe il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono il Lazio ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’ % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’ ; i vaccini totali sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; il totale dei vaccini è;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; il totale dei vaccini è; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%. I vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%. I vaccini totali sono; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 282 nuovi positivi; i tamponi sono 3794 ; il tasso di positività è al 7.43% e i vaccini totali sono 604197 ;

ci sono nuovi positivi; i tamponi sono ; il tasso di positività è al e i vaccini totali sono L’ Abruzzo ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; in Puglia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Veneto ci sono 850 nuovi positivi e 7 morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono ;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono la Toscana ha 861 nuovi positivi; i tamponi sono 14909 e il tasso di positività è al 5.78% ; i vaccini totali sono 1363946 ;

ha nuovi positivi; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La Basilicata conta 140 nuovi positivi e 1 morto; i tamponi totali sono 1.436 , il tasso di positività è al% e i vaccini totali sono;

conta nuovi positivi e morto; i tamponi totali sono , il tasso di positività è al% e i vaccini totali sono; in Valle d’Aosta ci sono 40 nuovi casi e 1 morto; i tamponi sono 288 , il tasso di positività è al 13.89% ; i vaccini totali sono 50004 ;

ci sono nuovi casi e morto; i tamponi sono , il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; la Liguria ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono ;

ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al i vaccini totali sono in Sicilia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; il Molise ha contagi in più e morto; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha contagi in più e morto; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; La provincia di Bolzano ha 30 nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono 711 , il tasso di positività è al 4.22% e i vaccini totali sono 203888 ;

ha nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono , il tasso di positività è al e i vaccini totali sono ; La provincia di Trento ha nuovi contagi e morto; i tamponi totali sono, il tasso di positività è al% e i vaccini totali sono;

Coronavirus Italia oggi, i casi in Basilicata e Veneto

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.436 tamponi molecolari: 140 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 137 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un ulteriore decesso con il totale delle vittime lucane salito quindi a 524.

Sono invece 164 (quattro in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci (due in più di ieri) in terapia intensiva, quattro all’ospedale San Carlo di Potenza e sei al Madonna delle Grazie di Matera. Con 228 nuove guarigioni (in totale 17.579), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 6.053 a 5.961 (5.797 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 330.685 tamponi molecolari, 303.438 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 191.705 persone.

Il Veneto invece registra 850 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 7 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 415.822, le vittime a 11.404. E’ in continua discesa la curva dei ricoveri negli ospedali. Nei normali reparti medici sono 1.113 (-50) i posti letto occupati da pazienti Covid, nelle terapie intensive sono 168 -5)

6 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus oggi in Toscana e Valle d’Aosta

In Toscana sono quindi 861 i nuovi contagiati dal Covid (834 confermati con tampone molecolare e 27 da test rapido antigenico), che portano il numero totale dei positivi a 231.145 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti infatti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 206.136 (89,2% dei casi totali). Oggi intanto sono stati eseguiti 14.909 tamponi molecolari e 11.227 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,3% è risultato positivo.

Sono invece 9.323 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 18.668, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono invece 1.415 (32 in meno rispetto a ieri), di cui 225 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi infine si registrano 33 nuovi decessi: 17 uomini e 16 donne con un’età media di 82,2 anni.

In Valle d’Aosta invece c’è stato un decesso a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore e sono stati rilevati 40 nuovi casi positivi (a fronte di 169 persone sottoposte a tampone). Il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia sale quindi a 461. E’ quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono poi 610, 20 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono infine 39, di cui otto in terapia intensiva. I guariti sono 59.

Coronavirus Italia oggi, i contagi nelle Marche e in Alto Adige

Sono poi altri 282 nuovi positivi al coronavirus nelle Marche. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4441 tamponi: 2.454 nel percorso nuove diagnosi (di cui 647 nello screening con percorso antigenico) e 1.987 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono appunto 282 e così distribuiti provincia per provincia: 68 Macerata, 19 Ancona, 122 Pesaro-Urbino, 21 Fermo, 39 Ascoli Piceno e 13 fuori regione.

Questi casi infatti comprendono soggetti sintomatici (41), contatti in setting domestico (61), contatti stretti di casi positivi (101), contatti in setting lavorativo (2), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18). Per altri 57 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso screening antigenico sono invece stati effettuati 647 test e sono stati riscontrati 36 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è infine pari al 6%.

In Alto Adige invece sono 46 i nuovi casi di Covid-19 su 5.999 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri non sono stati registrati decessi per un dato complessivo di 1.167 vittime dall’11 marzo 2020, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono quindi 30 su 711 tamponi molecolari esaminati e 16 su 5.288 test antigenici effettuati. Su 212.963 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.399 sono risultate positive. Le persone risultate positive al tampone antigenico sono invece 25.746. Stabili infine i ricoveri: 46 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 7 quelli in terapia intensiva e 18 quelli nelle strutture private convenzionate. Il totale dei guariti è di 70.776.

Casi e morti in calo, ma sale la circolazione del virus

I numeri dell’epidemia in Italia continuano a calare, anche se si intravedono i segnali precoci di un aumento della circolazione del virus, con un rialzo dei contagi in età scolare. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 28 aprile e 4 maggio è sceso il numero di nuovi casi (-13,4%), di morti (-19,9%), degli ingressi in terapia intensiva (-11,8%) e ricoveri (-10,5%).

Rispetto alla settimana precedente infatti i nuovi casi sono passati da 90.449 a 78.309, e i decessi da 2.279 a 1.826. In calo anche i casi attualmente positivi, che rimangono comunque alti (413.889 contro 448.149 della settimana prima ), le persone in isolamento domiciliare (393.290 contro 425.089). Infine, le persone ricoverate con sintomi sono ora 18.176 (contro 20.312) e 2.423 quelle nelle terapie intensive (rispetto a 2.748).

Lo indica il lieve incremento dell’Rt medio calcolato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), salito a 0,85 nel periodo 7-20 aprile rispetto a 0,81 del periodo 31 marzo-13 aprile, e la risalita dei nuovi casi nelle fasce 3-5 e 6-10 anni nella prima metà di aprile, probabilmente per via della ripresa delle attività scolastiche in presenza.

I dati sul coronavirus di ieri, 5 maggio 2021

Ieri invece sono stati 10.185 i nuovi contagi da Covid-19, in risalita di oltre mille casi rispetto al giorno prima, con 327 mila tamponi (+12 mila), con un tasso di positività che è salito, dunque, al 3,2% (dal precedente 2,9%). I pazienti in terapia intensiva per coronavirus in Italia sono passati nelle ultime ventiquattro ore da 2.423 a 2.368, -55 dal giorno prima. Nei reparti ordinari erano invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità rispetto al giorno prima. I dati del bollettino odierno del ministero della Salute di ieri hanno registrato anche 267 decessi (-38).

Il bollettino sul coronavirus di oggi 5 maggio 2021 in pdf

Ieri solo tre Regioni hanno registrato oltre mille casi: la Lombardia 1.157, la Campania 1.447 e la Puglia 1.171. Gli attualmente positivi erano 407.129 (6.760 in meno) con 17.520 ricoverati nei reparti ordinari (-656) e 2.368 in terapia intensiva (-55). Restavano in isolamento domiciliare 387.241 pazienti (circa 6mila in meno) mentre erano 17.072 i nuovi dimessi/guariti (18.477 il giorno prima).

