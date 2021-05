Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi 4 maggio 2021 con gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile. Ieri infatti 5.948 contagiati, 256 morti e 13.038 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare.

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 4 maggio 2021

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono ;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono il Lazio ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; il totale dei vaccini è;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; il totale dei vaccini è; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’%. I vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’%. I vaccini totali sono; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 204 nuovi positivi; i tamponi sono 3754 ; il tasso di positività è al 5.43% e i vaccini totali sono 581789;

ci sono nuovi positivi; i tamponi sono ; il tasso di positività è al e i vaccini totali sono L’ Abruzzo ha 85 nuovi casi di coronavirus e 5 morti; i tamponi totali sono 5.718 e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; in Puglia ci sono 1028 nuovi positivi e 34 morti; i tamponi totali sono 13803 e il tasso di positività è al 7.45% ; i vaccini totali sono 1369002 ;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; in Veneto ci sono 721 nuovi positivi e 16 morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono 1788419;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono la Toscana ha 503 nuovi positivi; i tamponi sono 9957 e il tasso di positività è al 5.05% ; i vaccini totali sono 1318381 ;

ha nuovi positivi; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La Basilicata conta 72 nuovi positivi e 2 morti; i tamponi totali sono 1453 , il tasso di positività è al 4.96 % e i vaccini totali sono 198976 ;

conta nuovi positivi e 2 morti; i tamponi totali sono , il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e nessun morto; i tamponi sono, il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; i tamponi sono, il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha 98 nuovi positivi e nessun morto; i tamponi totali sono 3341 e il tasso di positività è al 2.93% ; i vaccini totali sono 320451 ;

ha nuovi positivi e nessun morto; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; la Liguria ha poi nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono ;

ha poi nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono e il tasso di positività è al i vaccini totali sono in Sicilia ci sono nuovi positivi e 20 morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e 20 morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; il Molise ha 5 contagi in più e nessun morto; i tamponi sono 453 e il tasso di positività è al 1.10% ; i vaccini totali sono 121628 ;

ha contagi in più e nessun morto; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La provincia di Bolzano ha 46 nuovi contagi e 2 morti; i tamponi sono 1079 , il tasso di positività è al 4.26% e i vaccini totali sono 196297 ;

ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono , il tasso di positività è al e i vaccini totali sono ; La provincia di Trento ha nuovi contagi e 1 morto; i tamponi totali sono, il tasso di positività è al% e i vaccini totali sono;

Coronavirus Italia oggi, i contagi del 4 maggio 2021 in Puglia, Abruzzo e Lazio

Oggi in Puglia, a fronte di 13.803 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.028 casi positivi: 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia Bat, 89 in provincia di Foggia 196 in provincia di Lecce, 169 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati, inoltre, registrati 34 decessi: 7 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.261.410 test, 185.526 sono i pazienti guariti e 46.620 sono i casi attualmente positivi.

Sono 85 invece i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 5.718 test eseguiti (3.353 tamponi molecolari e 2.365 test antigenici) con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, raggiunge le 71.724 unità (il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato). I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra un anno e 98 anni, inclusi 21 giovani sotto i 19 anni: 6 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 17.910 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+30 rispetto a ieri), 18.491 in provincia di Chieti (+20), 17.833 in provincia di Pescara (+4), 16752 in provincia di Teramo (+27), 552 fuori regione (+4) e 186 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2.420. I decessi di oggi riguardano persone di età compresa tra 62 e 86 anni.

Sono infine 41.279 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 38.823 sono in isolamento domiciliare, 2.185 sono ricoverati non in terapia intensiva, 271 sono ricoverati in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri), 7.757 sono deceduti e 278.237 sono guariti.

Il bollettino sul coronavirus in Basilicata e nelle Marche

In Basilicata (zona arancione) si registra un significativo calo dei contagi. ieri infatti sono stati analizzati 1.453 tamponi molecolari: 74 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 72 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori due decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 522.

Sono invece 172 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo nove in terapia intensiva, quattro all’ospedale San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera.

Con 78 nuove guarigioni (in totale 17.236), il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.999 (5.827 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati infatti analizzati 327.492 tamponi molecolari, 300.560 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 190.289 persone.

Sono invece 204 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nell’ultima giornata tra le 2.191 nuove diagnosi: 56 in provincia di Pesaro Urbino, 46 in provincia di Ascoli Piceno, 38 nel Maceratese, 31 nel Fermano, 28 in provincia di Ancona e 5 provenienti da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati quindi testati 4.416 tamponi: 2.191 nel percorso nuove diagnosi (662 nello screening con percorso Antigenico) e 2.225 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 9,3%). Nel Percorso Screening Antigenico, poi, in base ai “662 test riscontrati 33 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare); il rapporto positivi/testati è quindi pari al 5%”.

Tra i contagiati poi 46 soggetti con sintomi. I casi comprendono infatti contatti in setting domestico (34), contatti stretti di casi positivi (80), in setting lavorativo (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11), screening percorso sanitario (1). Infine, per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Coronavirus Italia oggi, i contagi in Toscana, Alto Adige e Veneto

I nuovi casi registrati in Toscana sono poi 503 su 22.393 test di cui 9.957 tamponi molecolari e 12.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è quindi del 2,25 per cento (7,0 per cento sulle prime diagnosi).

Sono invece 364 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale a 413.506 malati dall’inizio della pandemia. L’incidenza poi è del 3,82% su 9.537 tamponi effettuati. Vengono registrati soltanto 4 decessi da ieri, con il totale a 11.369. Risale quindi il dato degli attuali positivi, che sono 21.923 (+140). Stabile quindi la situazione clinica, con 1.208 ricoverati nei reparti non critici (-1) e 183 (+1) nelle terapie intensive.

Infine, dopo due giorni senza vittime, altre due persone sono morte in Alto Adige per le conseguenze di Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i decessi salgono così a 1.164. I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno, inoltre, accertato 105 nuovi casi positivi: 46 sono stati rilevati sulla base di 1.079 tamponi pcr (318 dei quali nuovi test) e 59 sulla base di 10.014 test antigenici.

Alla data del 3 maggio, sono stati poi eseguiti 87.604 test nasali, al di fuori delle scuole, 191 dei quali sono risultati positivi. Nelle scuole, sempre alla stessa data, sono stati eseguiti 311.665 test nasali: di questi, 319 sono risultati positivi, di cui 161 confermati con pcr positivo, 111 pcr negativi e 47 in attesa del risultato o da verificare. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.237, mentre i guariti totali sono 70.684 (103 in più rispetto ad ieri).

I dati sul coronavirus di ieri, 3 maggio 2021

Ieri invece 5.948 contagiati, 256 morti e 13.038 guariti. Le terapie intensive erano infatti diminuite di 34 unità, i ricoveri ordinari sono aumentate di 50. I tamponi totali erano invece 121.829 e il tasso di positività era 4,9% (-0,9%). Erano 20.885.469 le dosi di vaccino somministrate in totale. Il giorno prima 9.148 nuovi casi e 144 morti oltre a 8.637 guariti per un totale di 3.492.679 dall’inizio dell’epidemia.

Il bollettino sul coronavirus di ieri, 3 maggio 2021, in pdf

La regione con più contagi giornalieri era infine la Campania (+959), seguita da Sicilia (+734), Lazio (+661), Emilia Romagna (+641), Lombardia (+637) e Toscana (+570). Il totale dei casi saliva quindi a 4.050.708. Erano 121.829 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Tornano a calare le terapie intensive, 34 in meno (ieri +2) con 121 ingressi del giorno, e sono 2.490 in tutto, mentre i ricoveri ordinari crescono di 50 unità (ieri -36), 18.395 in totale, altro probabile effetto del primo maggio, e il conseguente calo di dimissioni registrato.

