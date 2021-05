Il bollettino del ministero dell’Interno sull’emergenza coronavirus in Italia oggi 10 maggio 2021 con i casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile. Ieri 8.292 contagiati, 139 morti e 14.416 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 10 maggio

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 57 nuovi positivi; i tamponi sono 960 ; il tasso di positività è al 5.94% e i vaccini totali sono 650985;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Veneto ci sono 247 nuovi positivi e 2 morti; i tamponi totali sono 6586 e il tasso di positività è al 3.75% ; i vaccini totali sono 2048523;

ci sono nuovi positivi e 2 morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono la Toscana ha 481 nuovi positivi e 20 morti; i tamponi sono 8690 e il tasso di positività è al 5.54% ; i vaccini totali sono 1477745 ;

ha nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La Basilicata conta 25 nuovi positivi e 4 morti; i tamponi totali sono 422 , il tasso di positività è al 5.92 % e i vaccini totali sono 226916 ;

ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è all’ ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha 18 nuovi positivi e nessun morto; i tamponi totali sono 591 e il tasso di positività è al 3.05% ; i vaccini totali sono 365793 ;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; il Molise ha 2 contagi in più e nessun morto; i tamponi sono 137 e il tasso di positività è all’1.46 % ; i vaccini totali sono 136165 ;

ha 2 contagi in più e nessun morto; i tamponi sono e il tasso di positività è all’1.46 ; i vaccini totali sono ; La provincia di Bolzano ha 13 nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono 251 , il tasso di positività è all’ 1.20% e i vaccini totali sono 224397 ;

Il bollettino sul coronavirus oggi 10 maggio 2021 in Toscana, Veneto e Alto Adige

In Toscana sono intanto 233.730 i casi di positività al Coronavirus, 481 in più rispetto a ieri (472 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 210.180 (89,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.690 tamponi molecolari e 1.818 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 4.130 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’11,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 17.148, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.311 (15 in più rispetto a ieri), di cui 205 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 14 uomini e 6 donne, con un’età media di 78,5 anni.

Sono invece 247 i nuovi casi di coronavirus trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 2,5% dei 9 mila tamponi effettuati. Superati i 9,2mln di tamponi dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Flette il numero dei positivi ad oggi in isolamento, 19mila, e il totale dei ricoverati, 1.171. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

In Alto Adige infine sono 13 i nuovi casi di Covid-19 su 1.075 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore per un dato che resta fermo a 1.167 vittime dall’11 marzo 2020, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono infatti 3 su 251 tamponi molecolari esaminati e 10 su 824 test antigenici eseguiti. Su 213.694 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.556 sono risultate positive. Le persone trovate positive a seguito di un test antigenico sono poi 25.816. I guariti totali sono invece 71.073. In leggero aumento infine i ricoveri di pazienti covid nei normali reparti ospedalieri che sono 31 (più 4 rispetto al dato comunicato ieri) mentre restano 6 quelli in terapia intensiva.

Coronavirus Italia oggi, i dati del 10 maggio 2021 in Basilicata e in Umbria

In Basilicata (da oggi zona gialla) negli ultimi due giorni sono stati analizzati 1.891 tamponi molecolari: 129 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 126 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri quattro decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 531. Sono 141 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci in terapia intensiva, sei all’ospedale San Carlo di Potenza e quattro al Madonna delle Grazie di Matera. Con 226 nuove guarigioni (in totale 18.180), il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.716 (5.575 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati infine analizzati 335.430 tamponi molecolari, 307.813 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 193.861 persone.

Nessun morto invece per il Covid nell’ultimo giorno in Umbria dove – in base a quanto riporta il sito della Regione – le vittime rimangono 1.370 dall’inizio della pandemia. Sono stati registrati invece 18 nuovi positivi e 45 guariti, con gli attualmente positivi ora 2.556, 27 in meno di domenica. Analizzati infatti 591 tamponi e 545 test antigenici. Il tasso di positività e dell’1,58 per cento sul totale (2,27 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 3 per cento sui soli molecolari (era 5,9). In leggera risalita invece i ricoverati nei reparti ordinari, 163, sette più di ieri, 20 dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive.

10 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus oggi in Molise e nelle Marche

Anche nell’ultima settimana sono poi tutti in calo i numeri della pandemia in Molise. I nuovi positivi sono stati complessivamente 125 su 3.717 tamponi processati, il tasso di positività è sceso al 3,3 per cento (nella settimana precedente i contagiati erano stati 191 con un tasso del 4,7). Diminuiscono anche le vittime: cinque i decessi degli ultimi sette giorni, la metà rispetto ai 10 del periodo precedente.

Infine nell’ultima giornata 57 positivi sono stati rilevati nelle Marche su 535 nuove diagnosi con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nel dettaglio infatti ci sono 34 casi in provincia di Ancona, 12 in provincia di Macerata, sei in provincia di Pesaro-Urbino, quattro in provincia di Ascoli Piceno e uno fuori regione. Nel Percorso Screening Antigenico 180 test e riscontrati quindi “9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

Il rapporto positivi/testati al 5%”. Nelle ultime 24 ore testati in tutto “1.140 tamponi: 535 nel percorso nuove diagnosi (di cui 180 nello screening con percorso Antigenico) e 605 nel percorso guariti”. I positivi sintomatici sono quindi 19. I casi infatti comprendono contatti in setting domestico (11), contatti stretti di casi positivi (13), in setting lavorativo (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5). Per altri otto casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Il coprifuoco spostato alle 24

Intanto dice sì ad uno spostamento del coprifuoco, ma non alla sua abolizione il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto a 24 Mattino, su Radio 24. “Fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane e continuando intanto a controllare i numeri. Aspetterei questa settimana per vedere venerdì la solita valutazione settimanale ma poi tempo due settimane credo che possa essere spostato a mezzanotte”.

In merito alla abolizione invece Sileri si è mostrato più cauto: “Ci sono sempre i rischi di ulteriori eventi di aggregazione. Andiamo per gradi, cerchiamo di non correre troppo, già spostarlo a mezzanotte credo che sia buono vediamo poi a giugno quello che accadrà, quando avremmo raggiunto 30 milioni di persone vaccinate con la prima dose, dopo tre settimane dal raggiungimento di queste 30 milioni, allora è chiaro che si potrà fare qualche ulteriore passo in avanti”

I dati sul coronavirus in Italia di ieri, 9 maggio 2021

Ieri invece erano 8.292 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto al giorno prima quando erano stati 10.176, per un totale di 4.111.210 dall’inizio dell’epidemia. Erano invece 139 i decessi, in calo rispetto ai 224 di ieri. Quanto ai tamponi effettuati, ieri erano 226.006 rispetto ai 338.436 del giorno prima, con un rapporto tamponi-positivi che saliva al 3,66 per cento dal 3 per cento del giorno prima. Il numero degli attualmente positivi era di 383.854, in calo di 6.266 unità rispetto al giorno prima.

Il bollettino sul coronavirus di ieri, 9 maggio 2021, in pdf

I dimessi/guariti erano poi 14.416 per un totale di 3.604.523 dall’inizio dell’epidemia. Erano quindi 2.192 le persone ricoverate in terapia intensiva, 19 in meno rispetto al giorno prima. Le persone ricoverate con sintomi erano infine 15.420. A livello territoriale, quindi, le Regioni con il maggior numero di contagi erano la Lombardia (1.326), la Campania (1.233), il Lazio (788) e la Toscana (713).

