Coronavirus in Italia oggi, il bollettino del 21 maggio

Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi venerdì 21 maggio 2021 con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri ci sono stati 5.741 contagiati, 164 morti e 12.816 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 21 maggio 2021 in Italia

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Basilicata ha 60 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 1.087 e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha 60 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono 38 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 4912 e il tasso di positività è allo 0.77 %; le dosi di vaccino in totale sono 611907 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo %; le dosi di vaccino in totale sono ; Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; Nelle Marche ci sono 176 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 2794 e il tasso di positività è al 6.30 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 775982 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Molise ci sono 9 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 472 e il tasso di positività è all’ 1.91 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 165702 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Piemonte ci sono nuovi casi e 10 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e 10 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La provincia di Bolzano ha 51 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 680 e il tasso di positività è al 7.50 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 265704 ;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Puglia ci sono 365 nuovi casi e 18 morti; il totale dei tamponi ammonta a 8415 e il tasso di positività è al 4.34 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 1996768 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; La Sardegna ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono in Toscana ci sono 392 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 10350 e il tasso di positività è al 3.79 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 1809019 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; L’ Umbria ha 45 nuovi casi e 3 morti; il totale dei tamponi ammonta a 2202 e il tasso di positività è al 2.04 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 439954 ;

ha nuovi casi e 3 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; Il Veneto ha 274 nuovi casi e 6 morti; il totale dei tamponi ammonta a 14019 e il tasso di positività è all’1.95%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 2435072;

Bollettino coronavirus oggi, i dati del 21 maggio 2021 in Puglia

Oggi in Puglia, a fronte di 8.415 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 365 casi positivi: 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, un caso di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 18 decessi: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.423.491 test, 208.578 sono i pazienti guariti e 33.147 sono i casi attualmente positivi.

In Friuli Venezia Giulia invece su 4.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1873 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,43%). Nella giornata odierna si registra un decesso a cui se ne aggiunge uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive sono 12 mentre scendono a 55 quelli in altri reparti.

I decessi complessivamente ammontano a 3.777, con la seguente suddivisione territoriale: 810 a Trieste, 2.004 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.954, i guariti clinici 5.640 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.260.

I casi di coronavirus in Italia oggi 21 maggio 2021 nella Marche, in Toscana e in Alto Adige

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 3.168 tamponi: 1.627 nel percorso nuove diagnosi (di cui 374 nello screening con percorso Antigenico) e 1541 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,8 per cento). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 176 (34 in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%.

In Alto Adige invece sono 51 i nuovi casi di Covid-19 su 6.644 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore una persona è deceduta per un totale di 1.171 vittime causate dal coronavirus dall’11 marzo 2020. Le nuove positività sono 39 su 680 tamponi molecolari esaminati e 12 su 5.964 test antigenici effettuati. Su 216.035 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.019 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 26.009. I guariti complessivi sono 71.948. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 15 (4 in meno rispetto a ieri), restano 6 quelli in terapia intensiva e 9 sono quelli che si trovano nelle strutture private convenzionate.

Infine i nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,91 per cento (5,4 per cento sulle prime diagnosi).

Coronavirus in Italia oggi, i casi del 21 maggio 2021 in Basilicata, Abruzzo e Veneto

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.087 tamponi molecolari: 62 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 60 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 è stato registrato un ulteriore decesso, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 549.

Sono 91 (sei in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo cinque (come ieri) in terapia intensiva, tre all’ospedale San Carlo di Potenza e due al Madonna delle Grazie di Matera. Con 178 nuove guarigioni (in totale 20.314), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 4.569 a 4.450 (4.359 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 348.797 tamponi molecolari, 320.269 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 199.545 persone.

Prosegue intanto costante la discesa del Covid in Veneto. Sono 274 i nuovi contagi trovati dai tamponi nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a 421.557, quello delle vittime a 11.521. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono anche i dati ospedalieri a segnalare che la terza ondata del virus si sta probabilmente esaurendo. I malati Covid ricoverati complessivamente sono 878 (-35), dei quali 770 (-34) nelle aree non critiche, e 98 (-1) in terapia intensiva. Nel giro di un paio di settimane si è anche dimezzato il numero dei soggetti positivi in isolamento domiciliare, che oggi sono pari a 11.791.

Sono infine 67 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 4.108 test effettuati (2.561 tamponi molecolari e 1.547 test antigenici), con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, sale a 73.493 ((il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione). I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 9 mesi e 89 anni, inclusi 23 giovani sotto i 19 anni: 13 residenti in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 18.419 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+31 rispetto a ieri), 19.136 in provincia di Chieti (+17), 18.036 in provincia di Pescara (+6), 17.147 in provincia di Teramo (+11), 574 fuori regione (+1) e 181 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2.465 (si tratta di 2 donne della provincia di Pescara, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl).

I casi di coronavirus di ieri, 20 maggio 2021: il bollettino in pdf

Ieri invece sono stati in totale 5.741 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 5.506. Erano invece 164 le vittime in un giorno, mentre il giorno prima erano state 149. Erano 251.037 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Il giorno prima i test erano stati 287.256. Il tasso di positività è stato del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% del giorno prima (+0,4%).

Erano fino a ieri 1.544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 99 rispetto al giorno prima nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 69 (ieri 70). Nei reparti ordinari erano invece ricoverate 10.383 persone, 635 meno del giorno prima. La regione con più casi odierni ieri è statala Lombardia con 1.003, seguita da Campania (+649), Toscana (+559) e Lazio (+558).

