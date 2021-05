Il bollettino del ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus in Italia oggi 17 maggio 2021 con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri 5.753 nuovi casi di Covid-19 e 93 decessi, il numero più basso dall’ottobre scorso. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus in Italia oggi, il bollettino del 17 maggio 2021

Nel dettaglio della ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Basilicata ha 18 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 284 e il tasso di positività è al 6.34 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 261680 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e 11 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e 11 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; Nelle Marche ci sono 53 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 621 e il tasso di positività è all’ 8.53 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 729135 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Molise ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; La provincia di Bolzano ha 7 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 191 e il tasso di positività è al 3.66 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 251125 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Puglia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Sardegna ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Toscana ci sono 382 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 6947 e il tasso di positività è al 5.50 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 1680721 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; L’ Umbria ha 15 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e zero morti; il totale dei tamponi ammonta a 570 e il tasso di positività è al 2.63 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 406612 ;

ci sono nuovi casi e zero morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; Il Veneto ha 173 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 9147 e il tasso di positività è all’1.89%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 2310865;

17 maggio 2021: il bollettino della Toscana e delle Marche

In Toscana sono 237.151 i casi di positività al Coronavirus, 382 in più rispetto a ieri (365 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 216.579 (91,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.947 tamponi molecolari e 2.103 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo. Sono invece 3.821 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 14.031, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.031 (14 in più rispetto a ieri), di cui 178 in terapia intensiva (3 in più). Sono 15 i nuovi decessi: 9 uomini e 6 donne con un’età media di 74,1 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nell’ultima giornata invece i test hanno rilevato 53 positivi al coronavirus nelle Marche su 621 nuove diagnosi (8,5%) Nel percorso antigenico, in base a 186 test riscontrati 4 positivi (2%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati in tutto “1.276 tamponi: 621 nel percorso nuove diagnosi (di cui 186 nello screening antigenico) e 655 nel percorso guariti”.

Tra i 53 positivi 14 sono in provincia di Macerata, 11 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 9 in provincia di Ascoli Piceno, 6 nel Fermano e 2 da fuori regione. Tra i contagiati, 17 persone con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (8), contatti stretti di casi positivi (16), in setting lavorativo (1), in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3). Per altri 7 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Coronavirus Italia oggi, il bollettino dei casi in Veneto e in Alto Adige

Sono quindi 2 i morti da coronavirus registrati oggi in Veneto. I nuovi contagi sono 277, per un totale di 15.616 attuali positivi. I dimessi/guariti sono 553. C’è un nuovo ingresso in terapia intensiva, per un totale di 95 ricoverati. L’incidenza dei positivi sui tamponi fatti, spiega il presidente Luca Zaia, è del’1.89%. “Avendo avuto 24-25 positivi per provincia – sottolinea – e un totale di 173 positivi, questo ci porta ad avere meno contact tracing e quindi meno tamponi fatti”.

Un altro giorno – è il sesto consecutivo – senza decessi invece per il Covid-19 in Alto Adige. Lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno anche accertato solo 7 nuovi casi positivi. Di questi, uno è stato rilevato sulla base di 191 tamponi pcr (di cui 59 nuovi test) e 6 sulla base di 792 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 8 (+1) nelle terapie intensive, 18 nei normali reparti ospedalieri e 17 nelle strutture private convenzionate. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.034, mentre i guariti totali sono 71.603 (31 in più rispetto ad ieri).

17 maggio 2021: i nuovi casi di Covid-19 in Basilicata e Umbria

In Basilicata sono poi 18 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (16 sono residenti), su un totale di 284 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 198. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.787 (-182), di cui 4.672 in isolamento domiciliare. Sono 19.723 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 543 quelle decedute.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 115 (-1): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 4 in medicina d’urgenza, 5 in medicina interna Covid, 4 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 24 nel reparto di malattie infettive, 12 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 8 (-1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 343.892 tamponi molecolari, di cui 315.633 sono risultati negativi, e sono state testate 197.603 persone.

Sono stati invece 15 i nuovi positivi al Covid individuati in Umbria tra domenica e lunedì. Secondo quanto riporta il sito della Regione, accertati 70 guariti e un altro morto, 1.378 dall’inizio della pandemia. Ancora in calo gli attualmente positivi, ora 2.327, 56 in meno nell’ultimo giorno. Sono stati analizzati 570 tamponi e 431 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dell’1,49 per cento sul totale (1,58 lunedì della scorsa settimana) e del 2,6 per cento sui soli molecolari (era il 3 per cento). Ancora in calo i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, 131, nove in meno nell’ultimo giorno, 17 dei quali, uno in più nelle terapie intensive.

Anche chi è vaccinato deve indossare la mascherina?

“Due persone vaccinate, che hanno avuto la copertura, possono non indossare la mascherina. Per tutti gli altri sì. Se una persona vaccinata è in presenza di persone non vaccinate è bene che la porti, a protezione delle persone non vaccinate”. Così a Buongiorno, su Sky TG24 Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale Sanità pubblica. Ricciardi ha inoltre sottolineato che “si sta ragionando su quali sono i parametri migliori per guidare questa nuova fase, che prevede una bassa letalità e una ridotta circolazione del virus. Nel passato si era molto attenti perché c’erano tante persone vulnerabili e nel momento in cui il virus circolava molto era sicuro che ci sarebbero stati tanti morti. In questo momento la decisione non è presa, però si può cominciare a guardare ad altri indicatori”.

“Se si basano le decisioni sulle evidenze scientifiche – ha quindi rilevato l’esperto – può essere evitato tutto, se invece vengono basate sulla pancia o sull’irrazionalità, come è stato in alcuni Paesi e in alcune nostre aree del Paese è chiaro che poi si paga un prezzo”.

Coronavirus: i dati del ministero della Salute di ieri e il bollettino in pdf

Ieri invece sono stati 5.753 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto al giorno prima quando erano stati 6.659, per un totale di 4.159.122 dall’inizio dell’epidemia. Sono stati 93 i decessi, in flessione rispetto ai 136 del giorno prima. Quello di ieri sulla mortalità è stato il dato più basso dallo scorso ottobre. Quanto ai tamponi effettuati, ieri sono stati 202.573 rispetto ai 294.686 del giorno prima, con un rapporto tamponi-positivi al 2,8 per cento. Il numero degli attualmente positivi era di 328.882, in diminuzione di 3.948 unità rispetto al giorno prima.

Il bollettino sul coronavirus del 16 maggio 2021 in pdf

I dimessi/guariti ieri erano 9.603, per un totale di 3.706.084 dall’inizio dell’epidemia. Erano 1.779 le persone ricoverate in terapia intensiva, 26 in meno rispetto al giorno prima. Erano infine 12.134 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 359 in meno rispetto al giorno prima. A livello territoriale, quindi, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Campania (919), Lombardia (796), Lazio (577) e Toscana (506).

Leggi anche: