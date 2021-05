Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi 13 maggio 2021 con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile sui contagi nelle regioni: ieri c’erano 7.852 contagiati, 262 morti e 19.023 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 13 maggio

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è all’ ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 233 nuovi positivi; i tamponi sono 4011 ; il tasso di positività è al 5.81 % e i vaccini totali sono 678187 ;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Veneto ci sono 468 nuovi positivi e 9 morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’ % ; i vaccini totali sono 2154786;

ci sono 468 nuovi positivi e 9 morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’ ; i vaccini totali sono la Toscana ha 651 nuovi positivi e 21 morti; i tamponi sono 12942 e il tasso di positività è al 5.91 % ; i vaccini totali sono 1567916;

ha 651 nuovi positivi e 21 morti; i tamponi sono 12942 e il tasso di positività è al 5.91 ; i vaccini totali sono 1567916; La Basilicata conta 91 nuovi positivi e 2 morti; i tamponi totali sono 1214, il tasso di positività è al 7.50% e i vaccini totali sono 238332;

ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è all’ ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha 139 nuovi positivi e 1 morto; i tamponi totali sono 2790 e il tasso di positività è al 4.98 % ; i vaccini totali sono 382901;

ha contagi in più e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; La provincia di Bolzano ha 42 nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono 702, il tasso di positività è al 5.98 % e i vaccini totali sono 234053;

13 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Basilicata e Veneto

In Basilicata, da lunedì in zona gialla, si registrano altri 2 decessi per via del Covid nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 91 nuovi contagi a fronte di 1214 tamponi molecolari processati ieri. Nella stessa giornata risultano invece guarite 215 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono quindi 5.162, di cui 5.031 in isolamento domiciliare. Sono poi 19.016 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In ulteriore calo infine il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, sceso a 131 di cui 10 in terapia intensiva.

Sono invece 468 i nuovi positivi al coronavirus trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, due i decessi. Continua a scendere il numero dei positivi attualmente in isolamento (17mila) e del totale dei ricoveri (30 in meno rispetto a ieri nelle aree non critiche e un posti letto in meno nelle terapie intensive).

Coronavirus Italia oggi, il bollettino dei contagi in Toscana e Umbria

In Toscana 651 nuovi casi di Coronavirus, su 12.942 tamponi molecolari e 10.329 test antigenici rapidi, 21 morti e 1.116 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Nell’ultima giornata il tasso dei positivi si attesta al 2,8% sul totale dei tamponi e al 7,7% in relazione alle nuove diagnosi. Altro nuovo calo importante della pressione sugli ospedali. I ricoverati nelle aree Covid scendono a 1.165 (-37 rispetto a ieri), di cui 187 in terapia intensiva (uno in meno). Dall’inizio dell’emergenza sono 235.243 i contagi accertati 213.331 le guarigioni e 6.482 i decessi.

Dopo i 77 di ieri, sono 139 i nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove si registrano però nove ricoveri in meno: 146 in tutto, 21 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. E’ quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 13 maggio. I guariti sono 118 e c’è un’altra vittima. Gli attualmente positivi salgono quindi dai 2.522 di ieri ai 2.542 di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 4.072 test antigenici e 2.790 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è 2 per cento e sale a 4,98 per i soli molecolari.

Il monitoraggio Gimbe: scendono casi e decessi

Sono quindi in calo tutti i numeri legati a nuovi casi e decessi per il coronavirus. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, riferito ai giorni che vanno dal 5 all’11 maggio 2021. In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, il monitoraggio rileva una diminuzione di nuovi casi (63.409 vs 78.309, pari a -19%) e decessi (1.544 vs 1.826, pari a -15,4%).

Scendono anche i casi attualmente positivi (363.859 vs 413.889, -50.030, pari a -12,1%), il numero delle persone in isolamento domiciliare (346.866 vs 393.290, -46.424, pari a -11,8%), i ricoverati con sintomi (14.937 vs 18.176, -3.239, pari a -17,8%) e le terapie intensive (2.056 vs 2.423, -367, pari a -15,1%).

I trend sono in riduzione in tutte le regioni. Continua, tuttavia, a salire leggermente l’Rt medio calcolato dall’Istituto superiore di Sanita’ sui casi sintomatici a 14 giorni, che rispetto al valore di 0,85 (range: 0,80-0,91) della scorsa settimana ha raggiunto lo 0,89 (range: 0,85-0,91). “L’ulteriore calo dei nuovi casi settimanali – dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – riflette gli ultimi effetti di 6 settimane di un’Italia tutta rosso-arancione”.

“Si allenta ulteriormente anche la pressione sugli ospedali – aggiunge la responsabile ricerca sui Servizi sanitari della Fondazione Gimbe, Renata Gili – sia per la minore circolazione del virus che per i primi effetti della elevata copertura vaccinale negli over 80”.

13 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Alto Adige e Marche

Un’altra giornata senza decessi invece in Alto Adige. I nuovi casi covid-19 sono 58: 42 analizzando 702 tamponi pcr e 16 su 4.266 test antigenici eseguiti. In lieve calo i ricoveri: invariati quelli nei normali reparti ospedalieri (25), in terapia intensiva (6), mentre scende di due unità, a 18, il numero dei letti occupati nelle cliniche private. Aumenta invece il numero di altoatesini in quarantena che ieri erano 2.104 e oggi sono 2.259. I nuovi guariti sono invece 42.

Sono invece 233 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le 2.672 nuove diagnosi: 91 in provincia di Pesaro Urbino, 46 in provincia di Macerata, 32 in provincia di Ascoli Piceno, 29 in provincia di Fermo, 20 in provincia di Ancona e 15 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.925 tamponi: 2.672 nel percorso nuove diagnosi (di cui 911 nello screening con percorso Antigenico) e 2.253 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’8,7%)”.

Il piano per dare più vaccini alle regioni virtuose

Per le Regioni che rispettano i target previsti dal Piano, e che necessitano di ulteriori dosi oltre a quelle già consegnate in virtù di un alto numero di somministrazioni, è previsto un meccanismo di ‘compensazione’ con l’anticipo di ulteriori dosi. È quanto prevede la struttura commissariale per l’Emergenza Covid. Per la ripartizione viene comunque rispettata la quota parte spettante a ciascun territorio. Le dosi vengono comunque poi recuperate in seguito dalle altre regioni. A chiedere più dosi, in particolare quelle di Astrazeneca che sono meno utilizzate in alcuni territori, sono Veneto, Lombardia e Piemonte.

Intanto il commissario straordinario per la vaccinazione, gen. Francesco Paolo Figliuolo, è giunto stamani a Mestre, prima tappa della visita che compirà in Veneto alle strutture vaccinali. Dopo avere incontrato le autorità locali presso l’ospedale All’Angelo, Figliuolo è giunto al Pala Expo di Porto Marghera, il più grande hub regionale, che serve il territorio dell’azienda ULSS Serenissima. Figliuolo è accompagnato dal presidente della regione Veneto Luca Zaia e dal capo della protezione civile, Fabrizio Curcio.

I dati sul coronavirus di ieri, 12 maggio 2021: il bollettino in Pdf

Ieri invece i casi Covid nelle 24 ore erano quindi 7.852 contro i 6.946 del giorno prima, ma con oltre 20mila tamponi in più, 306.744. Il tasso di positività passava al 2,5% dopo il 2,4% di ieri, il valore più basso dal 2 ottobre. In aumento invece i decessi, 262 (ieri 251), per un totale di 123.544 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Il bollettino sul coronavirus di oggi 12 maggio 2021 in pdf per il download

Ieri erano invece 306.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il giorno prima i test erano stati 286.428 . Il tasso di positività era del 2,5%, stabile rispetto al 3,4% del giorno prima. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia erano 1.992, in calo di 64 unità rispetto al giorno prima nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 91 (ieri 100). Nei reparti ordinari erano invece ricoverate 14.280 persone (657 meno di ieri). La regione con più casi era infine la Lombardia (+1.198), seguita da Campania (+1.127), Piemonte (+774), Lazio (+633) e Puglia (+615). I contagi totali salivano quindi a 4.131.078.

