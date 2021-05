Coronavirus in Italia oggi, il bollettino del 20 maggio

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia oggi giovedì 20 maggio 2021 con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri ci sono stati 5.506 contagiati, 149 morti e 13.929 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 20 maggio 2021 in Italia

Nel dettaglio della ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

La Basilicata ha 54 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 1112 e il tasso di positività è al 4.86 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 276143 ;

Nelle Marche ci sono 214 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 3377 e il tasso di positività è al 6.34 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 763599 ;

La provincia di Bolzano ha 52 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 727 e il tasso di positività è al 7.15 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 261075 ;

in Toscana ci sono 559 nuovi casi e 15 morti; il totale dei tamponi ammonta a 12148 e il tasso di positività è al 4.60 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 1780776 ;

Il Veneto ha 293 nuovi casi e 8 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 2395237;

20 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Basilicata e nelle Marche

In Basilicata sono 54 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (51 sono residenti), su un totale di 1.112 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 88. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.569 (-37), di cui 4.472 in isolamento domiciliare. Sono 20.136 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 548 quelle decedute. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 5 (-1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 347.710 tamponi molecolari, di cui 319.244 sono risultati negativi, e sono state testate 199.125 persone.

Nelle Marche invece sono stati rilevati 214 nuovi casi positivi al Covid-19, la metà dei quali a Pesaro Urbino ed Ancona. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.834 tamponi: 2.165 nel percorso nuove diagnosi (1.708 tamponi molecolari e 457 nello screening con percorso antigenico) e 1.669 nel percorso guariti. Questi casi comprendono 37 soggetti sintomatici, 54 contatti in setting domestico, 61 contatti stretti di casi positivi, quattro contatti in setting lavorativo, un contatto in ambiente di vita/socialità, 11 contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione e un caso proveniente da fuori regione mentre per altri 45 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Tra i 457 test antigenici effettuati sono stati riscontrati 20 positivi con un rapporto casi/test pari al 4,4% (ieri era al 4,3%), mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 12,5% (ieri era all’8,4%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine è del 9,9% (ieri era del 6,2%). Da inizio emergenza i contagiati nelle Marche salgono a 101.536 con 715.963 tamponi testati compresi gli antigenici.

Coronavirus Italia oggi, i casi in Toscana, Veneto e Alto Adige

In Toscana sono 238.342 i casi di positività al coronavirus, 559 in più rispetto a ieri, in aumento: nell’ultimo report erano 341. I nuovi casi – età media 40 anni – sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 12.148 tamponi molecolari e 9.897 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 8.149 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,9% è risultato positivo.

Oggi si registrano inoltre 15 nuovi decessi – 10 uomini e 5 donne con un’età media di 77,5 anni – che portano il totale a 6.590. In calo sempre i ricoverati: sono 877, 52 in meno rispetto a ieri, di cui 158 in terapia intensiva, 12 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 218.890 (91,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.862, -4,5% rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore in Veneto invece sono stati individuati 293 nuovi casi di Covid-19 su 32.273 tamponi, con un’incidenza dello 0,9%. I soggetti attualmente positivi sono 12.646, i ricoverati sono 903 di cui 804 in area non critica e 99 in terapia intensiva. Questi i dati diffusi oggi dall’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, che sostituisce il presidente della Regione, Luca Zaia, in conferenza stampa. “L’Rt è a 0,74, l’incidenza è di 44,9 casi ogni 100.000 abitanti, e l’occupazione dei letti ospedalieri è del 9% sia in area non critica che in terapia intensiva”, aggiunge Lanzarin.

In Alto Adige infine sono 52 i nuovi casi di Covid-19 su 5.041 tamponi processati nella giornata di ieri. Con il decesso registrato nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di vittime causate dal coronavirus da inizio pandemia sale a 1.170. Le nuove positività sono 34 su 727 tamponi molecolari esaminati e 18 su 4.314 test antigenici effettuati. Su 215.863 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.980 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 25.997. I guariti totali sono 71.862. Resta stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati che sono 19 nei normali reparti ospedalieri, 6 in terapia intensiva e 11 nelle strutture private convenzionate.

Le sei regioni che puntano alla zona bianca

L’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia è intanto scesa con i dati di ieri a 70 casi settimanali per centomila abitanti e già sei regioni, a oggi, potrebbero sperare nella zona bianca. Si tratta di Veneto (incidenza 48), Abruzzo (44), Liguria (43), Friuli Venezia Giulia (29), Sardegna (27) e Molise (22). Ma per poter cambiare fascia servono tre settimane consecutive con questi valori. Il crollo dell’incidenza + stato tutto sommato repentino, dopo mesi di valori ben oltre le soglie di allarme. Il 16 novembre 2020 il picco della seconda ondata con ben 414 casi per centomila abitanti e il 17 marzo il picco della terza, più basso, comunque a quota 267 casi per centomila. Era un’Italia da zona rossa, che nelle regioni scatta in automatico sopra i 250 casi per centomila.

Poi la curva ha piegato verso il basso, indifferente finora anche alle temute riaperture del 26 aprile. Tuttavia ancora un mese fa, il 19 aprile, eravamo ancora a quota 166 casi per centomila. Ieri con 70 casi l’incidenza insomma si è più che dimezzata in 30 giorni. Un dato importante, anche tenendo conto che sarà proprio l’incidenza, insieme all’Rt ospedaliero, a pesare maggiormente nella definizione delle fasce di rischio, nel nuovo modello che manderà in soffitta il sistema dei “colori” come conosciuto finora.

I casi di coronavirus di ieri, 19 maggio 2021: il bollettino in pdf

Ieri invece ci sono stati 5.506 contagiati, 149 morti e 13.929 guariti. Il giorno prima erano 4.452 i contagiati e 201 i morti. Le terapie intensive ieri sono scese 46 unità, 521 in meno i ricoveri. Erao 287.256 i tamponi, il tasso di positività era all’1,9% (+0,2%). Erano 28.382.984 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Ieri sono stati 287.256 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima i test erano stati 262.864. Il tasso di positività è stato dell’1,9%, stabile rispetto all’1,7% del giorno prima . Le regioni con più contagi: in Lombardia rilevati 936 casi, in Campania 634 e in Sicilia 603. Poi Piemonte (+515) e Lazio (+466).

