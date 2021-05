Il bollettino del ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus in Italia oggi 18 maggio 2021 con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri ci sono stati 3.455 contagi, 140 morti e 9.305 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

18 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Italia oggi

Nel dettaglio della ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 1453 e il tasso di positività è al 5.85 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 267320 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; La Basilicata ha 85 nuovi casi e 3 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e 3 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta ae il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta ae il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; Nelle Marche ci sono 115 nuovi casi e zero morti; il totale dei tamponi ammonta a 1176 e il tasso di positività è al 9.78 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 740971 ;

ci sono nuovi casi e zero morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Molise ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La provincia di Bolzano ha 84 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 938 e il tasso di positività è all’ 8.96 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 254229 ;

ha 84 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Puglia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Sardegna ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono in Toscana ci sono 291 nuovi casi e 18 morti; il totale dei tamponi ammonta a 9409 e il tasso di positività è al 3.09 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 1722904 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; L’ Umbria ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; Il Veneto ha 306 nuovi casi e 12 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 2338097;

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 18 maggio 2021 in Basilicata e nelle Marche

In Basilicata sono 85 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (83 sono residenti), su un totale di 1.453 tamponi molecolari, e si registrano 3 decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. Le vittime risiedevano a Lavello (2) e a Rionero in Vulture. I lucani guariti o negativizzati sono 135. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.732 (-55), di cui 4.623 in isolamento domiciliare.

Sono quindi 19.858 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 546 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 109 (-6): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 30 in pneumologia, 3 in medicina d’urgenza, 3 in medicina interna Covid, 5 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 23 nel reparto di malattie infettive, 10 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9 (+1).

Sono invece 115 i nuovi contagi rilevati nelle Marche a causa del Covid-19, di cui più della metà a Pesaro Urbino e Ascoli Piceno. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.535 tamponi: 1.845 nel percorso nuove diagnosi (1.176 tamponi molecolari e 669 nello screening con percorso antigenico) e 1.690 nel percorso guariti. Dei 115 nuovi casi 11 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 20.804, otto ad Ancona (32.619), 32 a Pesaro-Urbino (22.724), 19 a Fermo (10.072), 36 ad Ascoli Piceno (11.006) e nove fuori regione (3.967).

Questi casi comprendono 28 soggetti sintomatici, 13 contatti in setting domestico, 39 contatti stretti di casi positivi, un contatto in setting lavorativo, tre contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione ed uno screening percorso sanitario, mentre per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

18 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Toscana, Veneto e Alto Adige

In Toscana sono 291 i nuovi casi di positività al Covid (279 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 237.442 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 216.951 (91,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.409 tamponi molecolari e 10.304 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo.

Sono invece 6.240 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 13.932, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 969 (62 in meno rispetto a ieri), di cui 167 in terapia intensiva (11 in meno). Sono 18 i nuovi decessi.

In Alto Adige invece sono 84 i nuovi casi di Covid-19 su 8.044 tamponi processati, ma da sette giorni non vengono registrati decessi. In provincia di Bolzano il numero di vittime causate dal coronavirus è fermo a 1.168, dall’11 marzo 2020. Le nuove positività emerse ieri sono 41 su 938 tamponi molecolari esaminati e 43 su 7.106 test antigenici effettuati. Su 215.405 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.895 sono risultate positive. I guariti complessivi sono 71.735. Le persone trovate positive a un test antigenico sono 25.968. Per quanto concerne i ricoveri, 21 sono pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 6 quelli in terapia intensiva e 16 quelli in strutture private convenzionate.

Sono infine 306 i nuovi contagi da Covid-19 scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino quotidiano della Regione Veneto. Continua il calo dei positivi attualmente in isolamento domiciliare, 14 mila (più di mille in meno rispetto a ieri), così come il numero dei ricoveri, finalmente sotto quota mille a 959. Dodici i decessi.

Il secondo caso di una donna che riceve quattro dosi di vaccino a Livorno

Una donna di 67 anni ha ricevuto ieri pomeriggio 0,30 ml di vaccino Pfizer interamente, senza diluizioni. Una quantità pari a 4 dosi di vaccino. Si tratta del secondo caso dopo quello della studentessa all’ospedale di Massa. Stavolta il fatto è accaduto nell’hub vaccinale del PalaModigliani di Livorno. L’Asl Toscana Nord Ovest ha immediatamente aperto un’indagine interna.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe ricevuto 0,3 ml di vaccino Pfizer senza essere diluito e quindi un dosaggio quattro volte superiore al normale. La paziente è stata immediatamente presa in carico dal personale medico e infermieristico presente nel centro vaccinale e tenuta in osservazione per circa un’ora in modo da verificare che non vi fossero reazioni immediate che potessero metterne a rischio la salute. Poi è stata ricoverata precauzionalmente al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno dove comunque la donna non ha manifestato sintomi particolari.

Invece la ragazza che ha ricevuto 4 dosi di vaccino Pfizer sta bene. A spiegarlo durante Timeline su Sky TG24 è stato il professore Fabrizio Pregliasco che l’ha presa in cura. «”ta bene al di là dello spavento e dell’attenzione mediatica”. Ha detto il virologo dell’Università di Milano. “I parametri sono più che buoni – ha aggiunto il medico, che ha in cura la ragazza -, al di là dello spavento non ci saranno possibili danni perché nella fase uno della sperimentazione una quota parte dei volontari aveva subito concentrazioni più alte di vaccino. Ed è proprio questa la finalità dei primi studi”.

I casi di coronavirus di ieri, 17 maggio 2021

Ieri invece sono stati 3.455 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Si trattava del numero più basso addirittura dal 6 ottobre 2020, praticamente agli albori della seconda ondata. Il giorno prima erano stati 5.753. Erano invece 140 le vittime in un giorno, 93 il giorno prima. Come sempre il lunedì, crollavano anche i tamponi, 118.924, 84 mila meno del giorno prima. Il tasso di positività tuttavia, a conferma che il calo è concreto, rimaneva sostanzialmente stabile al 2,9% (ieri 2,8%). In aumento invece i decessi, 140 ieri (il giorno prima 93), per un totale di 124.296 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Il bollettino sul coronavirus di ieri 17 maggio in pdf

Sempre in discesa i ricoveri: le terapie intensive erano ieri 25 in meno (ieri -26) con 69 ingressi del giorno, e scendevano a 1.754, mentre i ricoveri ordinari calavano di 110 unità (il giorno prima -359), ed erano 12.024 in tutto. Le regioni con più casi erano la Lombardia (675), la Campania (550), il Lazio (388). Seguivano la Toscana (382), l’Emilia-Romagna (342) e la Sicilia (299).

