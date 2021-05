19 maggio: il bollettino sul coronavirus in Italia oggi

Il bollettino del ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus in Italia oggi 19 maggio 2021 con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri ci sono stati4.452 contagiati e 201 morti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

19 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Italia oggi

Nel dettaglio della ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Basilicata ha 68 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 1253 e il tasso di positività è al 5.43 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 273322 ;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; Nelle Marche ci sono 130 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 3532 e il tasso di positività è al 3.68 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 752027 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Molise ci sono 11 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 638 e il tasso di positività è all’ 1.72 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 155699 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La provincia di Bolzano ha 51 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta 941 a e il tasso di positività è al 5.42 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 257526 ;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Puglia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Sardegna ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a 227 e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono in Toscana ci sono 341 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 11593 e il tasso di positività è al 2.94 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 1752708 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; L’ Umbria ha 47 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 2779 e il tasso di positività è al 1.69 %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 420751 ;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; Il Veneto ha 333 nuovi casi e 8 morti; il totale dei tamponi ammonta a 15656 e il tasso di positività è al 2.13%; le dosi di vaccino somministrate in totale sono 2364668;

Coronavirus Italia oggi, i casi nelle Marche e in Alto Adige

Nelle Marche sono 130 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore tra le 2.082 nuove diagnosi 6,2%: 52 in provincia di Pesaro Urbino, 30 in provincia di Macerata, 23 in provincia di Ancona, 14 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Fermo e 6 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.063 tamponi: 2.082 nel percorso nuove diagnosi (di cui 531 nello screening con percorso Antigenico) e 1.981 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,2%)”.

I 130 casi positivi comprendono quindi soggetti sintomatici (28), contatti in setting domestico (37), contatti stretti di casi positivi (41), contatti in setting lavorativo (1), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9), screening percorso sanitario (1). Per altri 12 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 531 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 23 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è infine pari al 4%”.

In Alto Adige invece sono 62 i nuovi casi di Covid-19 su 5.746 tamponi processati nella giornata di ieri. Dopo sette giorni senza vittime, nelle ultime 24 ore si e’ registrato un decesso per un totale di 1.169 decessi da inizio pandemia di coronavirus. Le nuove positività sono 51 su 941 tamponi molecolari esaminati e 11 su 4.805 test antigenici effettuati. Su 215.666 persone sottoposte a tampone molecolare 47.946 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 25.979. I guariti totali sono 71.808. Stabile la pressione sugli ospedali: 19 sono i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti, 6 quelli in terapia intensiva e 13 quelli nelle strutture private convenzionate.

19 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus oggi in Toscana, Basilicata e Veneto

Sono 341 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il numero dei nuovi casi è quindi superiore a ieri (erano 291), a fronte però di oltre il doppio di test eseguiti (erano in totale 9.409), in lieve aumento il tasso di positività (ieri era 1,48%). Giani sottolinea che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 1.754.212.

Sono invece 333 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, pari allo 0,96% dei tamponi effettuati. Continua a scendere il numero dei ricoverati: oggi 941. Otto i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Infine, due nuovi decessi in Basilicata, per via del Covid-19, nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 68 nuovi contagi a fronte di 1.253 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata si sono registrate 192 guarigioni. Attualmente le persone contagiate in regione sono 4606 di cui 4509 in isolamento domiciliare. Continua a calare sensibilmente il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, sceso a 97 di cui 6 in terapia intensiva.

I casi di coronavirus di ieri, 18 maggio 2021

Ieri invece erano 4.452 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 3.455. Erano invece 201 le vittime in un giorno, 140 il giorno prima. I test effettuati sono stati 262.864, con un tasso di positività all’1,7%. I pazienti in terapia in terapia intensiva ieri erano 1.689 (-65 rispetto a ieri) mentre quelli ricoverati con sintomi erano 11.539 (-485). Gli attualmente positivi in Italia erano 315.308 (-7.583), mentre i dimessi o guariti erano 3.727.220 (+11.831). Le vittime erano invece 124.497.

