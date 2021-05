Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia oggi lunedì 24 maggio 2021 con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri ci sono stati 3.995 (il giorno prima 4.717) con 179.391 tamponi effettuati (ieri 286.603). I decessi sono stati 72. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus in Italia oggi, il bollettino del 24 maggio 2021

Nel dettaglio della ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; La Basilicata ha 42 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 229 e il tasso di positività è all’ 1.75 %; le dosi di vaccino in totale sono 296761 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; Nelle Marche ci sono 58 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 1120 e il tasso di positività è al 5.18 %; le dosi di vaccino in totale sono 810068 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Molise ci sono 3 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 164 e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono 170623 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 164 e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; La provincia di Bolzano ha 16 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 223 e il tasso di positività è al 7.17 %; le dosi di vaccino in totale sono 283674 ;

ha nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Puglia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; La Sardegna ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono in Toscana ci sono 245 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 6851 e il tasso di positività è al 3.58 %; le dosi di vaccino in totale sono 1887903 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; L’ Umbria ha 10 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 569 e il tasso di positività è all’ 1.76 %; le dosi di vaccino in totale sono 461093 ;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Veneto ha 150 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono;

24 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Basilicata e Toscana

In Basilicata sono 42 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.049 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il bollettino riferito agli ultimi due giorni. I lucani guariti o negativizzati sono 171. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.270 (-126), di cui 4.186 in isolamento domiciliare. Sono 20.603 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 84 (-5): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di malattie infettive, 22 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 15 nel reparto di malattie infettive, 9 in pneumologia, 3 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (+1).

In Toscana invece ci sono 245 nuovi casi di Coronavirus, su 6.851 tamponi molecolari e 1.707 test antigenici rapidi, 14 morti e 581 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Il tasso dei positivi è del 2,9% sul totale dei tamponi e del 7,5% sulle nuove diagnosi. Malgrado l’effetto del weekend anche nell’ultima giornata si registra un calo della pressione sugli ospedali.

I ricoverati nelle aree Covid restano 741 (-19), di cui 133 in terapia intensiva (due in meno). Dall’inizio dell’emergenza sono 239.719 i contagi accertati, 222.131 le guarigioni e 6.639 i decessi. Ancora in discesa gli isolamenti domiciliari di asintomatici e pazienti con sintomi lievi: oggi, in base a quanto ricostruito dai dati delle Asl, sono 10.208 (-331).

Coronavirus Italia oggi, i dati di lunedì 24 maggio nelle Marche, in Molise e in Veneto

Continua a scendere velocemente il numero dei pazienti ‘Covid-19’ ricoverati negli ospedali delle Marche: sono complessivamente 2214, 14 in meno rispetto a ieri, dei quali 212 (-13) sono assistiti nei reparti e 2 (-1), nei pronto soccorso. Lo si apprende dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive sono ricoverati 36 pazienti, tre meno di ieri: 13 (-2) a Pesaro, 8 a Torrette, 1 in pediatria ad Ancona, 1 (-1) a Jesi, 3 al Covid Hospital di Civitanova Marche, 4 a Fermo e 6 a San Benedetto del Tronto.

Nelle aree di semi-intensiva sono assistiti in 71, 8 meno di ieri: 33 (-6) a Pesaro, 1 a Jesi, 22 al Covid Hospital di Civitanova Marche, 4 a Fermo, 6 (-2) a San Benedetto del Tronto e 5 ad Ascoli Piceno. Gli altri 105 (-2) pazienti sono ricoverati in reparti non intensivi.

Il Veneto invece ha registrato 150 nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24, ore, e due decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 422.074, quello delle vittime a 11.530. Continua a scendere la pressione sugli ospedali, dove si trovano ricoverati 845 malati Covid (-12), dei quali 749 (-12) nelle aree non critiche, e 96, dato invariato, nelle terapie intensive. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 11.055 (-95). Con la giornata di ieri il Veneto ha superato i 10 milioni di tamponi fatti dall’inizio della crisi sanitaria, per l’esattezza 10.022.766.

Infine, mentre la regione si appresta a diventare, da lunedì prossimo, zona bianca, continuano a migliorare i dati dell’emergenza covid del Molise. Negli ultimi sette giorni i nuovi contagiati sono stati complessivamente 36 su 2.782 tamponi processati e il tasso di positività è sceso all’1,3 per cento (nella settimana precedente i contagi erano stati 81 e il tasso di positività era al 2,2). Da dieci giorni in regione non si registrano vittime mentre gli attualmente positivi sono oggi 200 (96 in meno rispetto a lunedì scorso).

Il bollettino sul coronavirus di lunedì 24 maggio in Umbria e Alto Adige

Sono poi arrivati a dieci i nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell’ultimo giorno (erano stati 15 lo stesso giorno di una settimana fa). Lo riporta la Regione sul sito dedicato alla pandemia. Registrati 29 guariti e altri due morti. Gli attualmente positivi sono ora 1.946, 21 meno di domenica. Sono stati analizzati 569 tamponi e 415 test antigenici. Il tasso di positività e dell’uno per cento sul totale (1,49 lunedì scorso) e dell’1,7 sui soli molecolari (era 2,6 sette giorni fa). In leggera risalita, dopo giorni di calo, i ricoverati negli ospedali, ora 94, tre in più nei reparti ordinari, mentre rimangono 13 i posti occupati nelle terapie intensive.

Altri due decessi per coronavirus invece in Alto Adige. Lo dice il bollettino dell’Azienda sanitaria che nelle ultime 24 ore ha effettuato 223 tamponi molecolari registrando 16 nuovi casi positivi. Altri due positivi sono stati rilevati su 670 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti ospedalieri sono attualmente 15, nelle terapie intensive 5. Le persone in quarantena domiciliare sono 1.720. I nuovi guariti sono 43.

I dati del coronavirus di ieri, 23 maggio 2021, in pdf

Ieri, domenica 23 maggio, sono stati 3.995 i nuovi casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Italia, in calo rispetto a sabato quando erano stati 4.717, per un totale di 4.192.183 dall’inizio dell’epidemia. 72 i decessi, in calo rispetto ai 125 del giorno prima. Si tratta del dato più basso da ottobre. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Il bollettino sul coronavirus del 23 maggio 2021 in pdf

Quanto ai tamponi effettuati, ieri sono stati 179.391 rispetto ai 286.603 del giorno prima, con un rapporto tamponi-positivi che è salito all’2,2 per cento rispetto al 1,6 per cento dell’ultima rilevazione. Il numero degli attualmente positivi era ieri di 281.092 unità, in calo rispetto al giorno prima. I dimessi/guariti sono stati 6.583, per un totale di 3.785.866 dall’inizio dell’epidemia.

Leggi anche: