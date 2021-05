Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 31 maggio

Il bollettino sul coronavirus in Italia oggi lunedì 31 maggio del ministero della Salute con i casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri 2.949 i nuovi casi di Covid-19, 44 i decessi, in calo rispetto ai 83 di ieri. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di lunedì 31 maggio 2021

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all'%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; La Basilicata ha 6 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 188 e il tasso di positività è al 3.19 %; le dosi di vaccino in totale sono 323223 ;

in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono ;

La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono;

in Friuli Venezia Giulia ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo %; le dosi di vaccino in totale sono;

Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

in Liguria ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo %; le dosi di vaccino in totale sono;

la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all'%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Nelle Marche ci sono 50 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 427 e il tasso di positività è all’ 11.71%; le dosi di vaccino in totale sono 894421 ;

in Molise ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all'%; le dosi di vaccino in totale sono;

in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all'%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; La provincia di Bolzano ha 12 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 237 e il tasso di positività è al 5.06 %; le dosi di vaccino in totale sono 317288 ;

La provincia di Trento ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all'%; le dosi di vaccino in totale sono;

in Puglia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

La Sardegna ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all'%; le dosi di vaccino in totale sono;

in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono in Toscana ci sono 147 nuovi casi e 13 morti; il totale dei tamponi ammonta a 5373 e il tasso di positività è al 2.74 %; le dosi di vaccino in totale sono 2113516 ;

L' Umbria ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all'%; le dosi di vaccino in totale sono;

in Valle d'Aosta ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Veneto ha 60 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono 2792265;

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di lunedì 31 maggio 2021 in Toscana

E’ di 147 nuovi casi (età media 40 anni) e di altri 13 decessi (età media scesa a 77,3 anni rispetto ai giorni scorsi) per il Covid l’aggiornamento delle 24 ore in Toscana secondo il consueto report della Regione. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al giorno precedente e portano a 241.422 i positivi totali dall’inizio della pandemia. I

guariti giornalieri (419, tutti a tampone di controllo negativo) crescono in percentuale di più dei nuovi positivi, del +0,2%, e raggiungono un totale di 226.601 unità. Le vittime totali sono salite a 6.719 di cui 91 non residenti nella regione (una persona in più).

Gli attualmente positivi sono oggi 8.102, numero ancora in discesa (-3,4% su ieri), tendenza che dura da giorni. Tra loro i ricoverati sono 540 (+8 persone su ieri, rialzo dopo giorni di diminuzione) di cui 110 in terapia intensiva (dato invariato nelle 24 ore). Gli altri 7.562 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-293 su pari al -3,7%). Inoltre ci sono 21.088 persone (anche qui dato ancora in calo, -349 su ieri, -1,6%) isolate in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate e quindi devono osservare un periodo di quarantena domiciliare.

31 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Basilicata e nelle Marche

Ieri in Basilicata sono state effettuate 2.774 vaccinazioni. È quanto fa sapere la task force regionale. Sono 206.874 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,4 per cento) e 116.464 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (21,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 323.338 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 188 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 6 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 35 guarigioni.

Sono invece 50 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nell’ultima giornata tra 45 nuove diagnosi, pari all’11,1%: 20 in provincia di Ancona, 15 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Fermo, e 3 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.074 tamponi: 451 nel percorso nuove diagnosi (di cui 24 nello screening con percorso Antigenico) e 623 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11,1%)”. Sui 24 test del Percorso Screening Antigenico “è stato riscontrato un caso positivo (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 4%”.

Coronavirus Italia oggi, i casi di lunedì 31 maggio in Alto Adige e Veneto

L’Alto Adige da una settimana non registra più decessi di pazienti covid. I nuovi casi del bollettino sono appena 12, ma – come spesso avviene di lunedì – il numero di test effettuati il giorno precedente è molto basso, ovvero: 237 tamponi pcr (10 positivi) e 881 test antigenici (2 positivi). Non ci sono più pazienti covid in cliniche private, che ieri erano ancora 4.

Sale perciò da 16 a 17 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre resta stabile a 4 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Sono 1.399 gli altoatesini in quarantena e 24 i guariti, che complessivamente ormai sono 72.567.

Sono invece 60 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con il totale dei contagi a 423.327. Lo segnala il bollettino regionale. Si registra un decesso, che porta il totale delle vittime a 11.560. Gli attuali positivi sono in calo (-44) con 8.666 casi. Migliora leggermente la situazione negli ospedali, con 603 ricoverati nelle aree non critiche (-5) e 78 (+2) nelle terapie intensive.

Le regioni in zona bianca da oggi

Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise sono intanto le prime tre regioni che vanno in zona bianca a partire da oggi, lunedì 31 maggio. Per gli abitanti addio al coprifuoco e riecco le riaperture di ristoranti e bar al chiuso, piscine coperte, parchi tematici, sale giochi, wedding, fiere, sagre, circhi, corsi di formazione, convegni. L’1 giugno si potrà mangiare nei locali al chiuso ed assistere agli eventi sportivi al coperto (con capienza al 25%) in tutta Italia.

Il 7 giugno il coprifuoco slitta alle 24 a livello nazionale (uscita libera, invece, per le regioni bianche). La corsa alle riaperture è spinta dalla campagna vaccinale – anche ieri sopra le 500mila somministrazioni giornaliere dopo il record di venerdì – e dal continuo calo di contagi e vittime: ieri i morti sono stati 44, il numero più basso dallo scorso 14 ottobre. In continua diminuzione i ricoverati in terapia intensiva (sono 1.061), che si avviano a scendere sotto quota mille dopo mesi.

Il bollettino sul coronavirus di ieri 30 maggio 2021 in pdf

Ieri invece sono stati rilevati 2.949 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto al giorno prima quando erano stati 3.351. Per un totale di 4.216.003 dall’inizio dell’epidemia. Ieri sono stati registrati 44 decessi, in calo rispetto agli 83 del giorno prima. Quanto ai tamponi effettuati, ieri sono stati 164.495 rispetto ai 247.330 del giorno prima, con un rapporto tamponi-positivi che sale all’1,8 per cento rispetto all’1,4 per cento del giorno prima.

Il numero degli attualmente positivi ieri era di 238.296, in calo di 3.670 unità rispetto al giorno prima. I dimessi/guariti erano 6.574, per un totale di 3.851.661 dall’inizio dell’epidemia. Erano 1.061 le persone ricoverate in terapia intensiva, 34 in meno rispetto al giorno prima. Le persone ricoverate con sintomi erano 6.591. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono state la Lombardia (458), la Campania (385), la Sicilia (348) e il Lazio (278).

