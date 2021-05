Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi venerdì 28 maggio 2021 con i casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile. Ieri 4.147 contagiati, 171 morti e 10.808 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di venerdì 28 maggio 2021

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono nuovi 43 casi e 3 morti; il totale dei tamponi ammonta a 3225 e il tasso di positività è all’ 1.33 %; le dosi di vaccino in totale sono 748066 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; La Basilicata ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono 21 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 4385 e il tasso di positività è allo 0.48%; le dosi di vaccino in totale sono 696162 ;

ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo le dosi di vaccino in totale sono ; Il Lazio ha 296 nuovi casi e 11 morti; il totale dei tamponi ammonta a 11659 e il tasso di positività è al 2.54 %; le dosi di vaccino in totale sono 3181631 ;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Nelle Marche ci sono 103 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 2923 e il tasso di positività è al 3.52 %; le dosi di vaccino in totale sono 858026 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Molise ci sono 5 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 306 e il tasso di positività è all’ 1.63 %; le dosi di vaccino in totale sono 181927 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; La provincia di Bolzano ha 41 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 825 e il tasso di positività è al 4.97 %; le dosi di vaccino in totale sono 299740 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Puglia ci sono 250 nuovi casi e 10 morti; il totale dei tamponi ammonta a 7834 e il tasso di positività è al 3.19 %; le dosi di vaccino in totale sono 2233562 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; La Sardegna ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono in Toscana ci sono 301 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 10276 e il tasso di positività è al 2.93 %; le dosi di vaccino in totale sono 2012120 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; L’ Umbria ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Veneto ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

28 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus oggi nel Lazio

Oggi nel Lazio, su oltre 11mila tamponi e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 296 nuovi casi positivi, 11 decessi e 1.272 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. A Roma i nuovi casi sono 168. Nella Asl Roma 1 sono 68 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registano 2 decessi. Nella Asl Roma 2 sono 78 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nella Asl Roma 3 sono 22 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia invece su un totale di 6.653 test e tamponi sono state riscontrate 21 positività al Covid 19, pari allo 0,31%. Nel dettaglio, dall’analisi di 4.385 tamponi molecolari sono stati rilevati 14 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,32%; da 2.268 test rapidi antigenici 7 casi (0,31%). Oggi si registra un decesso, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 6 (-2) e quelli in altri reparti rimangono stabili a 41. I decessi complessivamente ammontano a 3.785, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.006 a Udine, 673 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.472, i guariti clinici 5.679 e le persone in isolamento scendono a 4.905.

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di venerdì 28 maggio 2021 in Abruzzo e Puglia

Sono 43 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 4.657 test effettuati (3.225 tamponi molecolari 1.432 test antigenici), con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, sale a 73.917. I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra un anno e i 91 anni, inclusi 6 giovani sotto i 19 anni: 2 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 18.639 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+13 rispetto a ieri), 19.222 in provincia di Chieti (+13), 18.062 in provincia di Pescara (+6), 17.238 in provincia di Teramo (+11), 578 fuori regione (invariato) e 178 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 casi e sale a 2.478.

Scende invece di mezzo punto percentuale, rispetto a ieri, il tasso di positività in Puglia che passa dal 3,69 al 3,19 registrato oggi quando, dei 7.834 test processati per accertare l’infezione da coronavirus, 250 hanno dato esito positivo. Poco più di un quinto dei nuovi positivi è stato accertato in provincia di Bari in cui si contanto 51 malati covid in più. Altri 49 sono stati rilevati nel brindisino, 47 in provincia di Taranto, 46 nella Bat, 40 nel foggiano e 13 nel tarantino. Un caso riguarda un residente fuori regione e di altri tre non è nota la provincia di residenza.

Gli attualmente positivi sono 26.629 di cui 722 ricoverati: si tratta di 45 ospedalizzati in meno rispetto a ieri. Le vittime del virus sono state 10 di cui 4 nel tarantino. 3 nel leccese e una in ognuna delle province di Bari, Brindisi e Bat. Il numero complessivo dei guariti da inizio pandemia a oggi sale a 216.803:

1.496 in più rispetto a ieri.

28 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus oggi in Basilicata e nelle Marche

Sono 58 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (57 sono residenti) in Basilicata, su un totale di 875 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 103. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.966 (-43). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 72 di cui 3 in terapia intensiva.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.610 somministrazioni. In tutto sono 204.163 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (36,9 per cento) e 109.728 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (19,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 313.891. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Sono invece 103 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nell’ultima giornata, tra le 1.686 nuove diagnosi: 45 in provincia di Pesaro Urbino, 26 in provincia di Ancona, 14 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Fermo e 7 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.324 tamponi: 1.686 nel percorso nuove diagnosi (di cui 401 nello screening con percorso Antigenico) e 1.638 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,1%)”.

I 103 positivi comprendono soggetti sintomatici (25 casi rilevati), contatti in setting domestico (21), contatti stretti di casi positivi (34), contatti in setting lavorativo (3), contatti in ambiente di vita/socialità (2), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9). Per altri 8 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 401 test de Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 10 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%”.

Coronavirus Italia oggi, i casi di Covid-19 in Toscana e Alto Adige

Altri 16 morti (età media 76,4 anni) in Toscana tra i pazienti Covid secondo il report delle 24 ore, stesso numero del giorno precedente (16). Il totale dei decessi in regione sale a 6.689 dall’inizio della pandemia. Invece i 301 nuovi casi (età media 40 anni; solo il 21% è sopra i 60 anni) portano il totale dei pazienti a 240.812 (+0,1% sul giorno precedente) mentre i guariti (sono stati 637, tutte guarigioni virali, a tampone negativo) crescono di più in termini percentuali nelle 24 ore, +0,3%, e raggiungono quota 224.992.

Gli attualmente positivi sono oggi 9.131, in calo a -3,7% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 565 (- 53 su ieri pari al -8,6%) di cui 110 in terapia intensiva (nove persone in meno). Altre 8.566 persone sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-299 pazienti su ieri pari al -3,4%). Ci sono infine 23.418 persone (-447 su ieri pari al -1,9%) isolate in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Per il quarto giorno consecutivo non vengono invece segnalati decessi provocati dal Covid-19 in Alto Adige. Il conto delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria resta, quindi fermo a 1.175, ma i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato ancora 50 nuovi casi positivi. Di questi, 41 sono stati rilevati sulla base di 825 tamponi pcr (260 dei quali nuovi test) e 9 sulla base di 4.505 test antigenici.

Diminuiscono i pazienti ricoverati che sono 26, 4 in meno rispetto ad ieri: 5 vengono assistiti in terapia intensiva, 17 nei normali reparti ospedalieri (tre in meno), e 4 (uno in meno) nelle strutture private convenzionate. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.535, mentre i guariti totali sono 72.419 (76 in più).

Covid-19: Da lunedì Fvg, Molise e Sardegna in zona bianca

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio. Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.

I dati sul coronavirus del 27 maggio 2021 in pdf

Ieri invece sono stati 4.147 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 3.937. Erano invece 171 le vittime in un giorno, mentre il giorno prima erano state 121. 243.967 i tamponi molecolari e antigenici. Il giorno prima i test erano stati 260.962. Il tasso di positività era ieri dell’1,7 %, in lieve aumento rispetto all’1,5% del giorno prima.

Ieri erano 1.206 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 72 rispetto al giorno prima nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 38 (ieri erano stati 39). Erano invece 7.707 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 411 in meno nelle ultime 24 ore. Le regioni con il maggior numero di casi erano Lombardia (739), Campania (533) e Sicilia (383). Poi Lazio (361), Toscana (319) e Puglia (288).

Leggi anche: