Ecco il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi giovedì 27 maggio 2021 con i casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile. Ieri ci sono stati 3.937 contagiati, 121 morti e 11.930 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di giovedì 27 maggio 2021

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono 64 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 5211 e il tasso di positività è all’ 1.23 %; le dosi di vaccino in totale sono 735149 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; La Basilicata ha 53 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 942 e il tasso di positività è al 5.63 %; le dosi di vaccino in totale sono 310674 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono 24 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 3830 e il tasso di positività è allo 0.63%; le dosi di vaccino in totale sono 683482 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo le dosi di vaccino in totale sono ; Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Nelle Marche ci sono 154 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 1879 e il tasso di positività è all’ 8.20 %; le dosi di vaccino in totale sono 844342 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Molise ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; La provincia di Bolzano ha 70 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 1161 e il tasso di positività è al 6.03 %; le dosi di vaccino in totale sono 293737 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Puglia ci sono 288 nuovi casi e 32 morti; il totale dei tamponi ammonta a 7922 e il tasso di positività è al 3.64 %; le dosi di vaccino in totale sono 2194663 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; La Sardegna ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono in Toscana ci sono 319 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 10609 e il tasso di positività è al 3.01 %; le dosi di vaccino in totale sono 1994838 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; L’ Umbria ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Veneto ha 242 nuovi casi e 6 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono 2643585;

27 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus oggi in Puglia

Sale di poco meno di un punto percentuale rispetto a ieri il tasso di positività in Puglia che passa dal 2,69% al 3,63% perché dei 7.922 test processati nelle ultime 24 ore 288 hanno dato esito positivo. Poco più di un terzo dei nuovi malati covid è stato accertato in provincia di Foggia in cui si contano 81 contagi in più rispetto a ieri. Seguono poi le province di Bari con 58 nuovi positivi, Lecce con 53, Bat con 52, Taranto con 36 e Brindisi con 8.

Gli attualmente positivi sono 27.885 di cui 767 ricoverati: 42 in meno rispetto a ieri. I decessi sono stati 32 di cui 27 attribuiti alla provincia di Lecce dato conseguente a “una verifica e a un aggiornamento dei casi su un periodo più esteso”, precisa il dipartimento regionale Salute. Altre tre vittime sono state accertate nel barese e due in provincia di Taranto. I guariti da inizio epidemia a oggi sono 215.307: 2.046 in più rispetto a ieri.

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di giovedì 27 marzo in Friuli Venezia Giulia e Abruzzo

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.567 test sono state riscontrate 33 positività al Covid 19, pari allo 0,59%. Nel dettaglio, dall’analisi di 3.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 24 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,63%; da 1.737 test rapidi antigenici 9 casi, per una percentuale di positività dello 0,52%. Oggi si registrano 2 decessi. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 8 (-2) e quelli in altri reparti calano a 41 (-5).

I decessi complessivamente ammontano a 3.784, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.006 a Udine, 673 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.398, i guariti clinici 5.671 e le persone in isolamento scendono a 4.965 (-42).

Sono invece 64 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 6.689 test effettuati (5.211 tamponi molecolari e 1.478 test antigenici), con il totale dei contagi che da inizio emergenza sale a 73.874. I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 1 anno e 91 anni, inclusi 17 giovani sotto i 19 anni: 12 residenti in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 18.626 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+34 rispetto a ieri), 19.209 in provincia di Chieti (+9), 18.056 in provincia di Pescara (+6), 17.227 in provincia di Teramo (+15) 578 fuori regione (invariato) e 178 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2.475 (si tratta un 88enne della provincia di Pescara e di una 57enne della provincia di Chieti).

Il bollettino sul coronavirus oggi giovedì 27 marzo 2021 in Basilicata e nelle Marche

In Basilicata ieri sono stati processati 942 tamponi molecolari: 53 (e di questi 50 relativi a residenti in regione) sono risultati positivi al covid-19. Nella stessa giornata sono state registrate 142 guarigioni. Lo ha reso noto la task force regionale. Inoltre, nella nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta lucana, è evidenziato che “sono 203.050 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (36,7 per cento) e 107.193 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (19,4 per cento). Per un totale di somministrazioni effettuate pari a 310.243 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)”.

Nelle ultime 24 ore invece nelle Marche sono stati individuati 154 nuovi casi di ‘Covid-19’, l’8,2% rispetto 1.879 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato del 6,6%, con 132 nuovi casi su 1.991 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 102.365.

I nuovi casi sono stati individuati 40 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 40 in quella di Pesaro-Urbino, 21 nel Fermano, 21 nel Piceno e 11 fuori regione.

Tra i 3.572 tamponi complessivamente processati ieri, 410 erano all’interno del percorso dello screening antigenico e hanno rilevato 8 casi positivi (1,9%) da sottoporre al tampone molecolare.

Coronavirus oggi, i dati di giovedì 27 maggio 2021 in Umbria e Veneto

Sono stati 24 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell’ultimo giorno a fronte di 102 guariti. Emerge dai dati sul sito della Regione. C’è però un nuovo morto, 1.393 dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono ora 1.695, 79 in meno di mercoledì. Sono stati analizzati 2.205 tamponi e 3.632 test antigenici. Il tasso di positività totale scende allo 0,41 per cento contro lo 0,57 del giorno precedente. Stabili i ricoverati in ospedale, 89, dieci dei quali nelle terapie intensive, uno in meno di mercoledì.

Sono invece 255 i casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale di casi a 422.488 da inizio pandemia. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. L’incidenza sui tamponi effettuati ieri, che sono stati 34.754, è dello 0,73%. I decessi sono stati 8, con il totale a 11.540. Gli attuali positivi sono 9.704. Negli ospedali si registra un forte calo, con 773 ricoverati (-60), dei quali 681 in area non critica (-57) e 92 nelle terapie intensive (-3).

27 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Alto Adige e Toscana

In Alto Adige sono 62 i nuovi casi di Covid-19 su 8.394 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il secondo giorno consecutivo non vengono registrati nuovi decessi per un dato complessivo di 1.175 vittime dall’11 marzo 2010, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono 38 su 903 tamponi molecolari esaminati e 24 su 7.491 test antigenici effettuati. Su 216.850 persone sottoposte a tampone molecolari 48.153 sono risultate positive.

Le persone guarite sono 72.279, quelle trovate positive ad un test antigenico sono 26.070. I pazienti covid ricoverati sono 16 nei normali reparti ospedalieri, 5 in terapia intensive e 8 nelle strutture private convenzionate.

Sono invece 319 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 19.667 test, di cui 10.609 tamponi molecolari e 9.058 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,3% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei positivi è maggiore (erano 258), a fronte di un numero di test di poco superiore (erano 19.263), e si registra un lieve aumento del tasso di positività (era 1,34%). I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 1.990.521.

I dati sul coronavirus del 26 maggio 2021 in pdf

Ieri invece sono stati 3.937 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 3.224. Erano invece 121 le vittime in un giorno, mentre il giorno prima erano state 166. Sono stati 260.962 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima i test erano stati 252.646. Il tasso di positività era dell’1,5%, in lieve aumento rispetto all’1,2% di ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia ieri erano 4.201.827, i morti 125.622. I dimessi ed i guariti erano invece 3.816.176, con un incremento rispetto al giorno prima di 11.930, mentre gli attualmente positivi sono scesi a 260.029 (-8.116). In isolamento domiciliare c’erano 250.633 persone (-7.632 rispetto al giorno prima ). Per quanto riguarda le regioni con il maggior numero di casi, ieri c’erano 666 nuovi casi in Lombardia, 483 in Campania e 375 in Sicilia.

Leggi anche: