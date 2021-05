Ecco il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi mercoledì 26 maggio 2021 con i casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile. Ieri 3.224 contagi e 166 morti. I guariti erano 11.348. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di mercoledì 26 maggio 2021

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono 66 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 3471 e il tasso di positività è all’ 1.90 %; le dosi di vaccino in totale sono 721654 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; La Basilicata ha 66 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 1164 e il tasso di positività è al 5.67 %; le dosi di vaccino in totale sono 305988 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono 30 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 5098 e il tasso di positività è allo 0.59 %; le dosi di vaccino in totale sono 669598 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo %; le dosi di vaccino in totale sono ; Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Nelle Marche ci sono 132 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 3524 e il tasso di positività è al 3.75 %; le dosi di vaccino in totale sono 832658 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Molise ci sono 9 nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a 448 e il tasso di positività è al 2.01 %; le dosi di vaccino in totale sono 177583 ;

ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; La provincia di Bolzano ha 38 nuovi casi e zero morti; il totale dei tamponi ammonta a 903 e il tasso di positività è al 4.21 %; le dosi di vaccino in totale sono 289006 ;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Puglia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; La Sardegna ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono in Toscana ci sono 258 nuovi casi e 11 morti; il totale dei tamponi ammonta a 10.906 e il tasso di positività è al 2.37 %; le dosi di vaccino in totale sono 1960023 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; L’ Umbria ha 35 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 2476 e il tasso di positività è all’ 1.41 %; le dosi di vaccino in totale sono 479144 ;

ha nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Veneto ha 255 nuovi casi e 8 morti; il totale dei tamponi ammonta a 16.394 e il tasso di positività è al 1.56%; le dosi di vaccino in totale sono 2616005;

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 26 maggio 2021 in Puglia, Umbria e Campania

Oggi in Puglia, a fronte di 8797 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 237 casi positivi: 49 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. Sono stati inoltre registrati 16 decessi: 2 in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce e uno in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.461.051 test, 213.261 sono i pazienti guariti e 29.675 sono i casi attualmente positivi.

Sono 483 invece i positivi del giorno in Campania, di cui 147 sintomatici, su 14.070 tamponi molecolari processati. La curva è al 3,4%. Lo riferisce l’unità di crisi regionale. I deceduti sono 8 (7 nelle ultime 48 ore) e i guariti 1.301. Dall’inizio dell’emergenza sono morte per Covid in Campania 7.147 persone, mentre sono 340.515 i guariti. I ricoverati positivi al Covid in Campania sono 81 in terapia intensiva su 656 posti letto disponibili e 833 in degenza su 3.160 posti letto disponibili.

Scendono infine di 142 gli attualmente positivi al Covid in Umbria tra martedì e mercoledì, diventati ora 1.774 in base ai dati della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati accertati infatti 35 nuovi positivi, 176 guariti e un morto. Sono stati analizzati 2.476 tamponi e 3.565 test antigenici. Il tasso di positività sul totale è quindi dello 0,57 per cento in calo rispetto allo 0,7 di martedì. I ricoverati negli ospedali sono ora 89, uno meno di ieri, 11 dei quali nelle terapie intensive (due in meno).

Il bollettino sul coronavirus di oggi 26 maggio 2021 nelle Marche, in Abruzzo e in Alto Adige

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 132 nuovi casi di Covid-19, il 6,6% rispetto ai 1.991 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente, quando era stato del 5,7%, con 77 nuovi casi su 1.349 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 102.211.

Tra i 3.997 tamponi complessivamente processati ieri, 473 erano all’interno del percorso dello screening antigenico e hanno rilevato 20 casi positivi (4%) da sottoporre al tampone molecolare.

Secondo giorno senza decessi invece di pazienti covid in Alto Adige. I nuovi casi sono invece 62, dei quali 38 accertati tramite 903 tamponi pcr e 24 tramite 7491 test antigenici. Proseguono anche i test nasali nelle scuole, che ormai hanno superato soglia 570.000. I 443 risultati positivi sono stati confermati in 241 casi. Stabile il numero dei ricoveri: 5 in terapia intensiva, 16 nei normali reparti e 8 nelle cliniche private. Mentre si è svuotata la struttura covid di Colle Isarco. Attualmente si trovano in quarantena 1.547 altoatesini e il numero dei guariti sale di 54 unità.

Sono infine complessivamente 73810 i casi positivi al Covid-199 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 66 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 89 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 11, di cui 6 residenti in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2473 (si tratta una 68enne della provincia dell’Aquila e di una 83enne della provincia di Teramo; quest’ultimo decesso e’ avvenuto nei giorni scorsi ed e’ stato comunicato solo oggi dalla Asl).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65652 dimessi/guariti (+203 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5685 (-139 rispetto a ieri).

Coronavirus Italia oggi, i dati di mercoledì 26 maggio 2021 in Toscana, Basilicata e Veneto

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 258 su 19.263 test di cui 10.906 tamponi molecolari e 8.357 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,34% (4,3% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri il numero dei positivi è maggiore (erano 215) così come i test effettuati (erano 18.710) quindi si registra un aumento del tasso di positività (era 1,15%). I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 1.956.659.

Gli attualmente positivi sono oggi 9.903, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 660 (42 in meno rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5 donne con un’età media di 82,7 anni. I nuovi decessi sono 11.

Sono invece 255 i casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale di casi a 422.488 da inizio pandemia. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. L’incidenza sui tamponi effettuati ieri, che sono stati 34.754, è dello 0,73%. I decessi sono stati 8, con il totale a 11.540. Gli attuali positivi sono 9.704. Negli ospedali si registra un forte calo, con 773 ricoverati (-60), dei quali 681 in area non critica (-57) e 92 nelle terapie intensive (-3).

In Basilicata infine ieri sono stati analizzati 1.164 tamponi molecolari: 66 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 65 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 550.

Sono 79 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo quattro in terapia intensiva, una all’ospedale San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera. Con 170 nuove guarigioni (in totale 20.882), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 4.210 a 4.105 (4.307 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 353.251 tamponi molecolari, 324.498 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 201.429 persone.

Le regioni in zona bianca rafforzata da giugno

Intanto è in arrivo una ‘zona bianca rafforzata’ per evitare il rischio di una repentina retrocessione nel caso in cui l’incidenza settimanale dei contagi dovesse risalire, anche se di poco, oltre i 50 casi ogni 100mila abitanti. In vista della possibile promozione di tre regioni nella fascia di rischio più bassa (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) gli stessi governatori corrono ai ripari per non rischiare di tornare indietro. L’idea è quella di introdurre nuovi meccanismi condivisi a livello nazionale affinché sia tutelata la continuità delle aperture nei territori che hanno la più bassa diffusione del virus.

L’ipotesi è quella del corpfuoco alle 24 (attualmente n zona bianca non c’è coprifuoco) e di altre misure anti-assembramento sulla movida, come l’obbligo di consumare solo seduti ai tavolini di bar e ristoranti all’aperto senza sostare in piedi davanti ai locali. L’obiettivo è scongiurare un “effetto Sardegna”, la regione che dopo essere finita in zona bianca a marzo, registrò poi un notevole aumento dei contagi che ne determinò il conseguente passaggio in zona arancione e rossa.

Il bollettino sul coronavirus di ieri, 25 maggio 2021, in pdf

Ieri invece sono stati 3.224 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 2.490. Sono state registrate invece 166 le vittime in un giorno, mentre il giorno prima erano 110.Per un totale di 125.501 dall’inizio della pandemia.

Ieri ha continuato il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stati 1.323, con un decremento di 59 unità rispetto al giorno prima (gli ingressi del giorno sono stati 46) mentre i ricoverati con sintomi erano 393 in meno, per un totale di 8.557. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi ieri erano la Lombardia (505), la Campania (410), la Sicilia (372) e la Puglia (314).

Leggi anche: