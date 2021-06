Il bollettino sul coronavirus in Italia di oggi, martedì primo giugno 2021, con i nuovi casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile. Ieri 1.820 contagiati, 82 morti e 6.358 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare.

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di martedì 1 giugno 2021

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; La Basilicata ha 25 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 865 e il tasso di positività è al 2.89 %; le dosi di vaccino in totale sono 327494 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo %; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo le dosi di vaccino in totale sono; Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Liguria ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Nelle Marche ci sono 34 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 2016 e il tasso di positività è all’ 1.69 %; le dosi di vaccino in totale sono 906299 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ le dosi di vaccino in totale sono ; in Molise ci sono 4 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 246 e il tasso di positività è all’ 1.63 %; le dosi di vaccino in totale sono 190887 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; La provincia di Bolzano ha 16 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 872 e il tasso di positività è all’ 1.83%; le dosi di vaccino in totale sono 320353 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ le dosi di vaccino in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Puglia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; La Sardegna ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono in Toscana ci sono 159 nuovi casi e 6 morti; il totale dei tamponi ammonta a 7357 e il tasso di positività è al 2.16 %; le dosi di vaccino in totale sono 2144764 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; L’ Umbria ha 17 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 2544 e il tasso di positività è allo 0.67 %; le dosi di vaccino in totale sono 528048 ;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Veneto ha 106 nuovi casi e 9 morti; il totale dei tamponi ammonta a 7853 e il tasso di positività è allo 1.35%; le dosi di vaccino in totale sono 2824240;

1 giugno 2021, il bollettino sul coronavirus in Basilicata e Toscana

Sono 25 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (23 residenti) in Basilicata, su un totale di 865 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 157. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.542 (-134). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 61 (+3) di cui 1 in terapia intensiva.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.223 somministrazioni. Finora sono 208.601 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,7 per cento) e 118.977 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (21,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 327.578. I residenti in Basilicata sono 553.254.

In frenata invece in Toscana nuovi positivi Covid e decessi nel rilevamento delle 24 ore. Per l’ultimo report della Regione ci sono stati 159 nuovi casi (35 anni l’età media) e altri sei morti (età media 80 anni) che portano a 6.725 il totale delle vittime in Toscana dall’inizio della pandemia. Dopo un giorno di rialzo, tornano a calare i ricoverati negli ospedali che sono stati 504 (-36 persone su ieri, -6,7%) di cui 107 in terapia intensiva (3 in meno).

Ora in Toscana si contano 241.581 casi totali di positività (+0,1% l’incremento giornaliero) mentre in termini percentuali i guariti crescono tre volte di più dei positivi, +0,3% e raggiungono la quota totale di 227.243. Le guarigioni, tutte totali, a tampone di controllo negativo, sono state 642 in un giorno. Gli attualmente positivi sono dunque oggi 7.613 (-6% su ieri). Tra loro, oltre ai ricoverati ci sono altre 7.109 persone in isolamento a casa con sintomi, che non richiedono cure ospedaliere, o senza sintomi (453 unità in meno pari al -6%).

Coronavirus Italia oggi, i casi di Covid-19 nelle Marche, in Veneto e in Alto Adige

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 34 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 3,3% rispetto ai 1.031 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in netto calo rispetto al giorno precedente, quando era stato dell’11,1%, con 50 nuovi casi su 451 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 102.716.

I nuovi casi sono stati individuati 4 in provincia di Macerata, 11 in provincia di Ancona, 14 in quella di Pesaro-Urbino e 5 nel Piceno. Questi casi comprendono 10 sintomatici, 7 contatti rilevati in ambiente domestico, 11 contatti stretti con positivi, 1 rilevato in ambiente di lavoro e 4 contatti con il coinvolgimento di studenti; per un altro caso si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Sono invece 106 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 423.433. Il dato emerge dal bollettino quotidiano regionale, che registra 9 decessi, per un totale di 11.569 vittime dall0inizio della pandemia. Continuano a scendere fortemente gli attuali positivi, che sono 8.137 (-529). In calo deciso i dati clinici, con 577 ricoveri in area non critica (-26) e 76 (-2) nelle terapie intensive.

Infine, in Alto Adige sono 31 i nuovi casi di Covid-19 su 5.986 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessun nuovo decesso per un dato complessivo che resta di 1.175 vittime dall’inizio della pandemia di coronavirus. Le nuove positività sono 16 su 872 tamponi molecolari esaminati e 15 su 5.114 test antigenici effettuati. Su 218.162 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.324 sono risultate positive.

Le persone positive ad un test antigenico sono 26.132. I guariti totali sono 72.637. Per quanto concerne i pazienti covid ricoverati negli ospedali i dati restano invariati rispetto a ieri, 17 sono quelli che si trovano nei normali reparti e 4 quelli in terapia intensiva. Non ci sono ricoverati nelle strutture private convenzionate.

I dati sul coronavirus del 31 maggio 2021

Ieri invece sono stati 82 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (il giorno prima erano stati 44). I positivi sono stati 1.820, in calo rispetto ai 2.949 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Sono stati invece 86.977 i tamponi molecolari e antigenici. Il giorno prima erano stati 164.495. Il tasso di positività ieri era del 2,1%, in aumento rispetto all’1,8% del giorno prima (+0.3%). I dimessi/guariti sono stati 6.358, per un totale di 3.858.019 dall’inizio dell’epidemia. Sono 1.033 le persone ricoverate in terapia intensiva, 28 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi erano 6.482. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi erano ieri la Campania (284), la Sicilia (258), il Lazio (251) e l’Emilia-Romagna (188).

