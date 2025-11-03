Momenti di paura nel cuore di Roma per il crollo parziale della Torre dei Conti, storico monumento medievale situato tra largo Corrado Ricci e i Fori Imperiali. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, durante i lavori di ristrutturazione in corso sul sito. Una parte della struttura, su cui erano presenti operai impegnati sul ponteggio, è improvvisamente ceduta, travolgendo una sezione del cantiere.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, immediatamente intervenuti con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali, quattro operai sono rimasti coinvolti nel crollo. Tre di loro, rimasti bloccati sulle impalcature, sono stati recuperati con l’autoscala e non avrebbero riportato ferite gravi. Il quarto, un uomo di 64 anni, è stato estratto dalle macerie in gravi condizioni, ma cosciente. Ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Altri due lavoratori, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

Sul posto sono accorsi anche carabinieri, polizia, personale del 118 e agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno immediatamente chiuso al traffico pedonale e veicolare l’area attorno al cantiere per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la zona. Le indagini sulle cause del cedimento sono già state avviate dai carabinieri del Comando di piazza Venezia e della compagnia Centro, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del Lavoro e i tecnici della Asl.

Nel corso delle operazioni di recupero si sono recati sul posto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, per seguire da vicino l’evolversi della situazione e verificare le condizioni del monumento, uno dei simboli architettonici della capitale. La Torre dei Conti, costruita nel 1238 e alta oltre 29 metri, è una delle testimonianze più importanti della Roma medievale e si trova a pochi passi dal Colosseo.

Mentre proseguono i rilievi tecnici per accertare le cause del crollo, l’area resta completamente transennata e sotto controllo delle forze dell’ordine. Si indaga anche sulla regolarità del cantiere e sull’eventuale presenza di criticità strutturali emerse durante gli interventi di restauro.