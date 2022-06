Dalla strada al palco, show di Nek: anticipazioni, ospiti e puntate

Dalla strada al palco è il nuovo programma estivo di Rai 2 che vede il cantante Ne nei panni del conduttore. Si tratta di un percorso musicale che metterà alla prova cantanti, ballerini e artisti di strada per dare loro l’occasione di esibirsi in tv e raggiungere il premio finale.

Dalla strada al palco, show di Nek: anticipazioni

“Dalla strada al palco” è il nuovo show, nato da un’idea originale di Carlo Conti e con la conduzione di Nek, in onda su Rai 2 in prima serata da martedì 28 giugno. Inoltre, la visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Sarà possibile interagire con il programma su tutte le piattaforme social. Il programma permetterà a cantanti, musicisti e artisti di strada di esibirsi in prima serata fino al premio finale dedicato al migliore, scelto dal pubblico. Alla fine sono previsti 15 finalisti che si contenderanno la vittoria finale.

«La parte fondamentale dell’evento sarà lo storytelling», ha detto Nek all’Ansa. «Vogliamo raccontare il coraggio di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita all’arte. Io avrò solo il compito di accompagnarli in questo percorso». Inoltre, a Tv Sorrisi e Canzoni Nek ha spiegato cosa gli piace di questo show: “Il fatto che non sia un talent – ha sottolineato – Infatti non ci sarà una giuria ma sarà solo il pubblico a giudicare. E poi non si tratta di artisti in cerca di fama, ma che si esprimono liberamente e sono lontani dalle logiche del mercato discografico”.

Dalla strada al palco: ospiti

Nella prima puntata, gli ospiti di Nek saranno Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che daranno il loro contributo per decidere chi sono i cinque finalisti di puntata. Ad accompagnare la performance, la band del maestro Enrico Melozzi. Lo studio sarà ispirato alle atmosfere delle piazze italiane.

Puntate del nuovo programma del cantante

Per il nuovo programma musicale di Rai 2 sono previste quattro puntate con cadenza settimanale, sempre in prima serata su Rai 2. Ogni puntata infatti vedrà la presenza di alcuni esponenti del mondo della musica e dello spettacolo, che fungeranno anche da giudici per decretare le migliori performance assieme al pubblico da casa. Il cantante Nek nelle vesti di conduttore è entusiasta del nuovo programma: “Vi giuro che mi sono divertito da morire a suonare e cantare per strada – ha scritto su Instagram – Prima volta in assoluto, mezz’ora niente più. Però in quei minuti ho respirato un po’ dell’energia che passa attraverso gli artisti di strada. Talenti autentici di ogni forma d’arte che non conoscevo e che rispetto profondamente soprattutto per la scelta libera che hanno fatto e fanno tutti i giorni”.

