Questi delinquenti che governano l’Europa e l’Italia ci stanno trascinando in una guerra che nessuno vuole e che è senza ragioni. Sappiano che nessuno della mia famiglia ucciderà perché gli oligarchi della Nato ce lo chiedono. Con i giovani parlo ogni giorno e non vedo nessun amore di patria e nessuna voglia di morire per una patria che non sentono o per uno Stato che percepiscono come nemico. Il governo farà le mobilitazioni forzate come in Ucraina? Benissimo, ci faremo arrestare o fucilare tutti. Moriremo con dignità e onore.

Silvia Gualdi

via email

Gentile lettrice, sì, tutto bello, però succederà proprio come in Ucraina, dove la polizia politica sequestra gli uomini per mandarli al fronte: li va a prendere per strada, nei negozi, sui marciapiedi, nei caffè; gli uomini resistono, ma vengono sopraffatti, piegati a forza di pugni, ammanettati, portati in questura dove ricevono altre botte, e alla fine sono mandati al fronte come carne da macello per Zelensky e il suo patto col diavolo, cioè con la Nato. Alcuni dei malcapitati, dopo il sequestro, scompaiono: forse hanno opposto resistenza a oltranza e sono stati ammazzati. La stessa identica cosa succederà in Italia. È una bella illusione pensare che chi rifiuta l’arruolamento sarà onorevolmente fucilato all’alba tra i cinguettii dei passeri mentre nell’aria risuonano le note di Bella Ciao. Tutto bello, eroico, ma irreale. Sarà invece solo una torbida cosa di manette, cazzotti, camere di tortura, denti spaccati, sangue, strangolamenti e nel migliore dei casi un colpo alla tempia. Nient’altro. Dio non voglia. Che il cielo protegga l’Italia e la nostra gente.