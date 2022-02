Domenico Centamore: film, altezza, dove è nato, età, vita privata, moglie, figli e Instagram

Chi è Domenico Centamore, l’attore italiano che reciterà al fianco di Claudio Gioè nella seconda stagione della fiction Màkari.

Domenico Centamore: età, dove è nato, altezza

Domenico Centamore è nato il 24 settembre 1964 a Scordia, in provincia di Catania. L’attore ha 54 anni ed è alto 170 centimetri.

Sin da bambino, ha mostrato una forte passione e predilezione per la recitazione, scegliendo di frequentare e diplomarsi alla Scuola di Arte Drammatica. Solitamente, nel mondo dello spettacolo, viene scelto per le sue eccelse capacità attoriali da caratteristica.

Chi è Domenico Centamore? Tutti i film dell’attore

Per quanto riguarda la carriera di Domenico Centamore, l’attore è divenuto noto per aver interpretato il personaggio di Vito nel film I Cento Passi e per aver partecipato a La meglio gioventù. Un altro dei ruoli più famosi assegnati all’artista, poi, è stato quello di Giovanni Brusca, nella miniserie televisiva Il capo dei capi.

Nel 2008, è stato Balduccio di Maggio ne Il divo di Paolo Sorrentino mentre nel 2009 ha preso parte alla miniserie di Canale 5 L’isola dei segreti – Korè, con la regia di Ricky Tognazzi. Ha recitato anche nel film di Piacarra e Picone La Matassa (2009), in Edda Ciano e il comunista di Graziano Diana (2011), ne La mafia uccide solo d’estate di Pif (nel 2013), ne La trattativa di Sabina Guzzati (2014), ne Il giudice meschino (2014), in Anime Nere (2015).

Nel 2015, è l’ispettore Cariddi nella miniserie Rai Lampedusa di Marco Pontecorvo mentre, al cinema, interpreta uno scagnozzo di Don Calò nel film In guerra per amore di Pif.

Nel 2016 e nel 2018, è Totò Riina nella serie tv La mafia ucci solo d’estate e, ancora nel 2018, fa parte del cast de La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata di Gianluca Maria Tavarelli e de Il tuttofare di Valerio Attanasio.

Infine, a partire dal 2021, interpreta Piccionello nella fiction Rai Màkari, con protagonista Claudio Gioè e tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri.

Vita privata, moglie, figli e Instagram

Domenico Centamore è estremamente riservato sulla sua vita privata: le informazioni su di essa, infatti, risultano essere quasi inesistenti.

Al momento, non è noto se l’attore abbia una compagna, una moglie o dei figli né quali possano essere le loro eventuali identità.

L’attore ha un profilo Instagram ufficiale sul quale condivide scatti che riguardano soltanto la sua carriera di attore.