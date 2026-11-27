Mentre il Regno Unito si prepara all’escalation con la Russia, come neppure negli anni della Guerra Fredda si era mai visto, spedendo lettere col timbro del ministero della Difesa a circa 100mila riservisti per invitarli a “partecipare volontariamente ad attività di addestramento ed esercitazioni”, l’ala più guerrafondaia dell’Unione europea gioca la stessa partita, ma in altre forme, sul tavolo del Consiglio Ue dal quale Londra manca dai tempi della Brexit del 2016.

La guerra fatevela voi

Lo stesso tavolo su cui ieri, gli statisti – si fa per dire – che guidano il blocco dei cosiddetti frugali, con la Germania capocordata, hanno avuto la brillante idea di formalizzare la richiesta di sforbiciare, nel bilancio comunitario, il fondo di Coesione, ossia le risorse destinate a ridurre i divari economici, sociali e territoriali per promuovere uno sviluppo equilibrato in tutte le regioni Ue. Il tutto per fare fronte alle crescenti esigenze militari, compreso il sostegno all’Ucraina. Che, per il prossimo anno, dopo i 90 miliardi già stanziati, tra un blitz nel mare del Nord e un raid al largo della Libia, l’alleato Zelensky ha stimato, mentre tenta di esportare la guerra fuori dai confini dell’Ucraina, in altri 115 miliardi che ha già messo in conto all’Ue.

Per ora l’Italia, tra i Paesi più danneggiati da questo orientamento, si è messa di traverso. Al pari del popolo tedesco: un sondaggio della fondazione Körber-Stiftung, ha rivelato che il 53% è contrario agli aiuti militari a Kiev (contro il 39% di un anno fa). Un avviso al guerrafondaio Merz che, a pochi mesi dalle elezioni, inizia evidentemente a far fischiare le orecchie anche a Meloni.