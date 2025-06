Elezioni comunali, quando sapremo i risultati dei ballottaggi a Matera e Taranto

Da Matera a Taranto, le sfide per i ballottaggi delle elezioni comunali vanno di pari passo con il voto sui referendum riguardanti lavoro e cittadinanza. Domenica 8 e lunedì 9 le città con più di 15mila abitanti che non hanno eletto alcun candidato al primo turno del 25 e 26 maggio, sono stati chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco. Ma quando conosceremo i risultati di queste sfide?

Sono due i capoluoghi di provincia coinvolti dai ballottaggi: Matera e Taranto. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Quando sapremo, però, a che ora verranno comunicati i risultati dei ballottaggi delle amministrative e quando inizieremo ad avere un’idea chiara attraverso exit poll e proiezioni?

Le sfide più importanti dei ballottaggi

A Matera parte in vantaggio il centrosinistra, con il candidato Roberto Cifarelli che ha ottenuto al primo turno il 43,5% dei voti, contro il 37% del centrodestra con Antonio Nicoletti. Le liste a sostegno di Cifarelli, però, hanno ottenuto al primo turno il 52,4% dei voti, quindi sono certe di avere la maggioranza in consiglio comunale anche in caso di vittoria di Nicoletti. Per il ballottaggio non ci sono stati apparentamenti.

A Taranto, invece, in vantaggio è Pietro Bitetti, del centrosinistra: avrà anche il sostegno dei 5 Stelle che al primo turno hanno ottenuto più del 10%. A sfidarlo sarà Francesco Tacente, sostenuto da liste civiche e dalla Lega, ma non da Fratelli d’Italia e Forza Italia che al primo turno appoggiavano un altro candidato con cui ora è probabile una convergenza.

Tra gli altri comuni chiamati al voto, ricordando le vittorie al primo turno del centrosinistra a Genova e Ravenna, i ballottaggi sono previsti in 13 città. Tra queste le sfide più rivalenti sono a Cernusco sul Naviglio, Lamezia Terme e Massafra.

Si vota anche per il primo turno in Sardegna: qui la sfida più importante è quella di Nuoro, dove il campo largo schiera il parlamentare M5s Emiliano Fenu e il centrodestra (senza i simboli dei partiti) sostiene Giuseppe Luigi Cucca. In corsa anche altri due candidati civici.

Quando conosceremo i risultati del secondo turno delle elezioni comunali

Le urne si chiuderanno alle ore 15 di lunedì e a quel punto i candidati saranno in attesa dei risultati per sapere chi è stato eletto sindaco. Lo spoglio inizierà alla chiusura dei seggi, ma già dalle 15 probabilmente ci saranno i primi exit poll: sembra probabile che, come per il primo turno, il Consorzio Opinio diffonda questi dati per la Rai.

I primi exit poll dovrebbero quindi arrivare subito dopo le 15, seguiti – solitamente un’ora dopo, intorno alle 16 – dalle prime proiezioni. In caso di testa a testa tra i candidati non è poi da escludere di dover aspettare di più per conoscere i risultati definitivi, che dovrebbero comunque arrivare entro il tardo pomeriggio.