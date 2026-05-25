La sfida di Venezia, unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata di elezioni comunali, è probabilmente la più rilevante dal punto di vista elettorale. Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini veneziani sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a decidere la formazione del Consiglio comunale.

I primi exit poll e le proiezioni del Consorzio Opinio per la Rai fanno emergere una sfida che potrebbe decidersi già al primo turno, ma è tutto ancora in gioco. Simone Venturini, candidato del centrodestra, è di poco sopra la soglia del 50% che permette di evitare il ballottaggio. Sotto il 40%, invece, Andrea Martella del centrosinistra. Qui è possibile seguire i risultati in diretta.

I risultati in diretta delle elezioni amministrative a Venezia

Ore 18.30: Le ultime proiezioni confermano la probabile vittoria al primo turno di Simone Venturini (centrodestra), attualmente stimato al 52,2% dei voti contro il 38% di Andrea Martella (centrosinistra).

(centrodestra), attualmente stimato al 52,2% dei voti contro il 38% di Andrea Martella (centrosinistra). Ore 17.00: Simone Venturini spera nella vittoria al primo turno . La seconda proiezione del Consorzio Opinio per la Rai offre più margine rispetto alla soglia che eviterebbe il ballottaggio al centrodestra. Venturini, infatti, si attesta al 51% contro il 38,6% del centrosinistra con Andrea Martella. La battaglia per evitare il secondo turno sarà quindi sul filo del rasoio.

. La seconda proiezione del Consorzio Opinio per la Rai offre più margine rispetto alla soglia che eviterebbe il ballottaggio al centrodestra. Venturini, infatti, si attesta al 51% contro il 38,6% del centrosinistra con Andrea Martella. La battaglia per evitare il secondo turno sarà quindi sul filo del rasoio. Ore 16.15: Le proiezioni fanno emergere un vantaggio molto più netto degli exit poll per il candidato del centrodestra. Simone Venturini potrebbe vincere già al primo turno, attestandosi attualmente al 50,7%. Il candidato del centrosinistra, Andrea Martella, si ferma al 37%.

potrebbe vincere già al primo turno, attestandosi attualmente al 50,7%. Il candidato del centrosinistra, Andrea Martella, si ferma al 37%. Ore 15.01: I primi exit poll del Consorzio Opinio per la Rai evidenziano a Venezia il vantaggio del candidato del centrodestra, Simone Venturini , su Andrea Martella, del centrosinistra. Martella è stimato al 40-44%, mentre Venturini al 47-51%.

, su Andrea Martella, del centrosinistra. Martella è stimato al 40-44%, mentre Venturini al 47-51%. Ore 7.00: Affluenza in netto calo a Venezia alle ore 23 di domenica sera: fino a quel momento ha votato il 41,78% degli aventi diritto, contro il 46,10% della precedente tornata elettorale.

I candidati in campo

Sono otto i candidati che provano a succedere a Luigi Brugnaro alla guida del capoluogo veneto. Sulla scheda si trovano, in quest’ordine, i nomi di: Pierangelo Dal Zotto (lista Prima il Veneto), Luigi Corò (Futuro per Venezia Mestre), Simone Venturini (Fratelli d’Italia, Unione di centro, Lega, Partito dei Veneti, Lista Venturini, Forza Italia), Michele Boldrin (Venezia Ora!), Roberto Agirmo (Resistere Veneto), Claudio Vernier (Città vive), Andrea Martella (Sinistra Europea-Rifondazione, Terra e acqua, Venezia è tua, Alleanza Verdi-Sinistra, Pd, M5s, Venezia Riformista), Giovanni Martini (Tutta la città insieme, Ambiente bene comune).

Come si vota alle elezioni comunali

Verrà eletto sindaco il candidato che otterrà il 50% più uno dei voti al primo turno. Se nessuno dovesse raggiungere questa percentuale, si andrà allora al ballottaggio tra i due candidati più votati. L’eventuale secondo turno si terrà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Ogni elettore può votare solo il candidato sindaco o per il candidato sindaco e una lista a lui collegata. Si possono esprimere due preferenze, rispettando la parità di genere. Nel caso in cui si voti solo per una lista, il voto va anche al candidato sindaco sostenuto da quella lista. È inoltre previsto il voto disgiunto: si può quindi votare per un candidato sindaco e poi per una lista che sostiene un altro candidato. Se si esprimono due preferenze per candidati dello stesso sesso, il voto è considerato valido solo per il primo dei due nomi e annullato per il secondo.

Quando arriveranno i risultati delle elezioni di Venezia

Alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di lunedì, arriveranno da subito i primi risultati con gli exit poll del Consorzio Opinio per le reti Rai. I primi dati verranno forniti durante la diretta dello Speciale Tg3 e di RaiNews24, in onda già alla chiusura dei seggi. Le proiezioni e gli ulteriori dati, fino ai risultati definitivi, verranno poi comunicati durante gli speciali previsti dalla Rai anche su Rai 1 e Rai 2. Per avere i risultati definitivi del primo turno delle elezioni amministrative di Venezia, bisognerà comunque attendere il tardo pomeriggio, quando verrà completato gran parte dello spoglio e la situazione sarà definita.