Elezioni regionali Calabria, quando arriveranno i risultati: exit poll e proiezioni in diretta della sfida tra Occhiuto e Tridico

Elezioni regionali in Calabria, la sfida tra Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico entra nel vivo. Il voto di domenica 5 e lunedì 6 ottobre porterà a scegliere il prossimo presidente della Regione Calabria e ad eleggere i 30 membri del Consiglio regionale. Il voto andrà avanti fino alle 15, quando poi inizieranno ad arrivare i primi exit e instant poll e i risultati con lo scrutinio delle schede in tempo reale.

Quella calabrese è la seconda tornata elettorale regionale dell’autunno, dopo il voto della settimana scorsa in Marche e Valle d’Aosta. Si tratta di un voto anticipato rispetto alla normale scadenza della legislatura (prevista nel 2026) in seguito alle dimissioni del presidente uscente, Roberto Occhiuto, dopo le indagini a suo carico per corruzione. Dimettendosi, Occhiuto ha anche lanciato la sua ricandidatura. Qui sarà possibile seguire in diretta tutti gli aggiornamenti sulla sfida con i risultati in tempo reale.

Elezioni regionali Calabria, i risultati in diretta

L’ultimo dato sull’affluenza, relativo alle ore 23 di domenica sera, mostra un lieve calo rispetto al 2021. Ieri sera l’affluenza era al 29,08%, contro il 30,87% della precedente tornata elettorale nel 2021. La percentuale più alta si registra a Reggio Calabria (32,24%), seguita da Catanzaro (31,92%), Crotone (28,80%), Vibo Valentia (26,67%) e Cosenza (26,21%).

I candidati alla presidenza in Calabria

Come detto, la sfida è sostanzialmente a due, anche se c’è pure un terzo candidato. Occhiuto è il presidente uscente ed è sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia (il suo partito), Lega, Unione di Centro, Sud chiama Nord e due liste civiche. Ex deputato, Occhiuto è stato eletto presidente nel 2021.

Il suo principale sfidante è il candidato del campo largo, Pasquale Tridico. È sostenuto da Movimento 5 Stelle, Pd, Avs, Italia Viva e due liste civiche, ma non da Azione. Ex presidente dell’Inps, è attualmente europarlamentare del M5s. Il terzo candidato è Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare, fondato insieme a Marco Rizzo.

Come si vota alle elezioni regionali in Calabria

Al voto sono chiamati 1,9 milioni di aventi diritto, divisi in tre circoscrizioni. Si può votare o solo per un candidato presidente, o per un candidato presidente e una lista a lui collegata o per una lista soltanto e in quel caso il voto va in automatico anche al candidato presidente sostenuto da quella lista. Non è previsto il voto disgiunto.

Ogni elettore può esprimere due preferenze per il Consiglio regionale, ma devono essere di sesso diverso. Viene eletto presidente chi raccoglie più voti, non è previsto il ballottaggio. Sono inoltre previste due soglie di sbarramento per il Consiglio regionale: la coalizione deve raggiungere almeno l’8%, mentre le singole liste almeno il 4%. Il premio di maggioranza è variabile in base alla percentuale di voti raccolti.

Quando conosceremo e dove seguire exit poll e risultati della sfida tra Occhiuto e Tridico

Le urne si chiuderanno lunedì 6 ottobre alle ore 15 e a quell’ora inizierà lo spoglio delle schede. Dalle 15 dovrebbero inoltre arrivare i primi dati riguardanti instant poll ed exit poll, trasmessi dalle principali rete televisive. Come successo per le Marche, è probabile che vengano forniti i dati su exit e instant poll da La7, Rai e SkyTg24. Dopo gli exit poll dovrebbero arrivare, intorno alle 16, le prime proiezioni. Poi si continuerà con lo spoglio delle schede in tempo reale per avere i risultati definitivi, che dovrebbero arrivare nel tardo pomeriggio.