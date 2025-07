Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido”

Un annuncio inaspettato, un vero e proprio terremoto che porterà la Regione Calabria al voto nelle prossime settimane, quasi certamente in autunno. Il presidente regionale, Roberto Occhiuto, ha infatti deciso di dimettersi dalla carica attualmente ricoperta. Annunciando, però, di aver anche deciso di ricandidarsi.

L’annuncio è arrivato sui social: “Ho deciso di dimettermi, ma ho deciso anche di ricandidarmi, ho deciso di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria, siate voi a dire se la Calabria si deve fermare o se questo lavoro deve proseguire”, afferma Occhiuto.

Il presidente della Regione, ormai dimissionario, prosegue: “Tra qualche settimana, quindi, si andrà a votare e saranno i calabresi a decidere il futuro della Calabria, non altri”. Occhiuto, indagato per corruzione, spiega ancora: “Devo considerare quello che sta succedendo nella mia amministrazione. In un Paese civile nessuno deve dimettersi per un avviso di garanzia. Però sta succedendo che nessuno si assume la responsabilità di firmare niente”.