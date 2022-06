Elton John a Milano 2022: scaletta delle canzoni e orari del concerto a San Siro

Elton John a Milano 2022: l'artista britannico è in Italia per esibirsi in un concerto nello stadio San Siro che è ovviamente sold out.

Elton John a Milano 2022: la rock star è in giro per il mondo per il suo probabile tour. Quindi San Siro, in sabato 4 giugno 2022, rappresenta l’ultima occasione di sentire e vedere il cantante live in Italia.

Elton John a Milano 2022: scaletta delle canzoni

Elton John sabato 4 giugno 2022 è in concerto allo Stadio San Siro di Milano. Secondo quanto trapela, il Farewell Yellow Brick Road The Final Tour dovrebbe essere il suo ultimo giro di concerti nel mondo e dunque la sua ultima volta in Italia.

Dopo aver cantato per il Giubileo di Platino a Buckingham Palace dalla Regina Elisabetta, ecco che arriva a Milano. La scaletta delle canzoni durante il concerto dovrebbe essere la seguente:

Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don’t Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

Cold Heart

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road

Gli orari del concerto a San Siro

L’orario di inizio del concerto è previsto per le ore 20.00, con apertura dei cancelli fissata per le ore 16.00. I biglietti ovviamente sono andati sold out e quindi non c’è nessuna possibilità più di poter partecipare al concerto.

Per la serata è stato diramato il divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche – sia in forma fissa, sia ambulante – ed anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine. Il divieto è valido dalle ore 9.00 di sabato 4 alle ore 3.00 del mattino di domenica 5 giugno nell’area delimitata da piazzale Lotto, viale Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Tesio, via Harar, piazza Axum, via Piccolomini, via Rembrandt, via Diomede e via Ippodromo (è escluso dal divieto il servizio al tavolo in bar e ristoranti).

Leggi anche: Ligabue Campovolo 2022: scaletta delle canzoni, ospiti e orari del concerto