Festa della Repubblica 2022 in tv: programma, orari e dove seguire la diretta della parata

Festa della Repubblica 2022 in tv: ecco come seguire i diversi eventi previsti per il 2 giugno con collegamenti Rai in diretta.

Festa della Repubblica 2022 in tv: programma ed orari

Il 2 giugno è la Festa della Repubblica si torna ai Fori Imperiali a Roma per i festeggiamenti. La Rai ha deciso di dedicare ben due giorni alle celebrazioni. Si parte mercoledì 1° giugno con la diretta su Rai 1 del concerto per la Festa della Repubblica, alle 18:25, dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale. Il Maestro Myung- Whung Chung dirige l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.

Poco prima ci sarà però il saluto di Sergio Mattarella alla Nazione. Il tutto andrà in diretta u Rai Uno e potrà essere seguito anche sulle piattaforme streaming di Rai. Poi il 2 giugno, alle 9.15 di mattina, sempre il presidente Mattarella deporrà una corona d’alloro con nastro tricolore all’Altare della Patria a Roma.

Dove seguire la diretta della parata

Il 2 giugno è anche la giornata del grande evento della parata e la Rai sarà in diretta dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle 9.45, a cura del Tg1 (09:45) e con finestre di collegamento nei programmi Storie Italiane (11:30), È sempre mezzogiorno (11:55), Oggi è un altro giorno (14:00) e La vita in diretta (17:05).

In seguito, fa sapere l’ufficio stampa Rai, alle 20.30 andrà in onda l’esibizione di Gianni Morandi con il ‘canto degli italiani’ dall’Arena di Verona. In seconda serata l’approfondimento di Porta a Porta: ospite in studio il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Giorgio Mulè.