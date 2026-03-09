Prima il cielo notturno illuminato a giorno a Beirut in Libano, poi il fumo denso e biancastro. Non è una scena qualsiasi di guerra ma qualcosa di molto più inquietante, almeno secondo Human Rights Watch che accusa Israele di aver utilizzato munizioni al fosforo bianco su aree residenziali nel Paese confinante. Un episodio che, se confermato, riaccenderebbe una polemica internazionale mai davvero spenta.

Israele usa munizioni al fosforo bianco in Libano

Il caso ruota attorno a un attacco del 3 marzo 2026 a Yohmor. Secondo Human Rights Watch, sette immagini – analizzate, verificate e geolocalizzate – dimostrerebbero esplosioni compatibili con munizioni al fosforo bianco sopra una zona densamente abitata. Nelle foto si vedono colonne di fumo che si aprono in aria, letteralmente sopra le case di ignari cittadini libanesi.

Sempre dalle foto si vedono gli operatori della Protezione Civile che corrono tra le fiamme, con due abitazioni incendiate e un’auto distrutta. Danni che per l’organizzazione sono causati dalle munizioni al fosforo bianco, il cui uso su aree civili è proibito dalle norme del diritto internazionale. Per la ong, a riprova dell’uso di questo terrificante strumento di morte, c’è la forma della nube prodotta dalle esplosioni che corrisponde a quella generata da proiettili d’artiglieria da 155 millimetri della serie M825, munizioni note per contenere fosforo bianco.

Human Right Watch accusa Netanyahu e l’Idf

Il fosforo bianco non è una semplice arma fumogena, ma un armamento terribile il cui utilizzo è disciplinato da precise norme. Questa sostanza, infatti, quando entra in contatto con l’aria si accende e continua a bruciare finché non esaurisce l’ossigeno o il materiale. Proprio per le sue caratteristiche, gli incendi generati dal fosforo bianco sono estremamente difficili da spegnere. Nel caso in cui il fosforo bianco entri in contatto con la pelle, causa ustioni profonde dolorose e spesso mortali.

“L’uso illegale di fosforo bianco sulle aree residenziali è estremamente allarmante”, ha dichiarato Ramzi Kaiss, ricercatore per il Libano di Human Rights Watch, puntando il dito contor le forze di Benjamin Netanyahu che, a suo dire, si stanno macchiando dell’ennesima violazione del diritto internazionale.