Fotografo dell'AFP pestato dai coloni in Cisgiordania. Secondo un collega l'aggressione è avvenuta davanti ai soldati israeliani che non hanno mosso un dito

Picchiato selvaggiamente dai coloni israeliani perché colpevole di documentare le loro violenze contro un gruppo di palestinesi intenti a raccogliere olive nei pressi della città di Aqraba, nel nord della Cisgiordania. Vittima dell’aggressione è il fotografo 58enne dell’agenzia di stampa Agence France-Presse (AFP), Jaafar Ashtiyeh, che da anni documenta ciò che avviene nei territori palestinesi.

Dopo l’aggressione, il 58enne, di nazionalità palestinese, è stato trasportato in un ospedale di Nablus. Dai primi controlli medici non avrebbe riportato fratture, anche se, per ragioni di sicurezza, rimarrà in ospedale sotto osservazione. Secondo quanto riferito dall’AFP, Ashtiyeh ha riportato contusioni alla testa e al torso.

A raccontare l’accaduto è John Wessels, un altro fotografo della stessa agenzia di stampa che in quei concitati momenti si trovava insieme al collega. A suo dire, Ashtiyeh è stato ripetutamente colpito con i calci dei fucili, nonostante fosse chiaramente identificabile come giornalista. La cosa più grave denunciata da Wessels, però, è che il tutto sarebbe avvenuto in presenza di almeno una decina di soldati israeliani, che si trovavano a circa 500 metri di distanza e, secondo il fotografo, non sarebbero intervenuti per fermare il pestaggio.

Cisgiordania, fotografo dell’AFP pestato dai coloni mentre documentava le violenze contro i palestinesi

Lo stesso fotografo ha spiegato che lui e Ashtiyeh stavano seguendo gli sviluppi di un incidente avvenuto poco prima, durante il quale un palestinese era stato ferito da colpi d’arma da fuoco, mentre alcune persone impegnate nella raccolta delle olive erano state aggredite. Durante l’attacco, inoltre, sarebbe stata sottratta l’attrezzatura fotografica del collega.

Il global news director dell’AFP, Phil Chetwynd, come riportato dall’agenzia Askanews, ha commentato l’episodio con parole dure: “Condanniamo con forza l’ennesimo grave attacco contro giornalisti che stavano cercando di documentare gli eventi in Cisgiordania e chiediamo un’indagine approfondita. È inaccettabile che i giornalisti possano essere picchiati e derubati da coloni armati sotto gli occhi delle forze di sicurezza israeliane, che non hanno tentato in alcun modo di intervenire”.

Secondo Reporters Without Borders (RSF), le autorità israeliane hanno arrestato 19 giornalisti in Cisgiordania, tra cui un collaboratore dell’AFP, nei tre anni successivi all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Ma non è tutto. Il fotografo Ashtiyeh era già stato aggredito quasi un anno fa, sempre durante la raccolta delle olive. Nell’ottobre 2025, infatti, aveva raccontato di essere stato colpito con pietre da alcuni coloni, mentre la sua automobile era stata danneggiata e poi incendiata.