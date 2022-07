Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo 30 anni, la nota del Cdr: dove andrà il giornalista

Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo 30 anni. Il Comitato di redazione del telegiornale della prima rete della tv pubblica ha annunciato in modo ufficiale la notizia delle dimissioni dello storico giornalista Rai.

Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo 30 anni

Sono trascorse appena poche settimane da quando Francesco Giorgino, storico volto dell’edizione serale del Tg1, ha lasciato la rassegna stampa in onda alle 20:30. L’avventura alla conduzione del telegiornale della prima rete Rai, quindi, è giunta a capolinea per il giornalista che è pronto a dedicarsi a nuovi progetti.

La decisione di Giorgino di lasciare il Tg1 dopo 30 anni è stata annunciata dal Comitato di redazione del Tg1 ed è stata maturata a seguito di presunte schermaglie che si sarebbero verificate in contesto redazionale. Al giornalista, così come agli altri colleghi posti alla conduzione della fascia serale della rassegna stampa, era stato chiesto di dare vita a un’alternanza alla conduzione del telegiornale con la fascia mattutina. Lo storico volto del Tg1, tuttavia, pare abbia presentato un certificato medico volto a rendere impraticabile la riorganizzazione, sottolineandone l’incompatibilità con il suo stato di salute.

Giorgino, tuttavia, è stato comunque sollevato dalla conduzione dell’edizione più prestigiosa del Tg1, andando in onda con l’edizione delle 13:00. La vicenda è infine culminata nella decisione del professionista di rassegnare le dimissioni dal telegiornale di Rai 1.

Dove andrà il giornalista? La nota del Cdr: “Auguri sinceri”

Secondo quanto riferito dal Cdr, tuttavia, Francesco Giorgino lascia il Tg1 ma non la Rai. Nel comunicato diffuso al Cdr, infatti, è possibile leggere: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa”.

La nota, poi, riporta anche un augurio di buon lavoro per l’ex conduttore della rassegna stampa della prima rete Rai: “Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

In questo modo, quindi, sono state confermate le indiscrezioni che circolavano da tempo e che, già durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, davano per certo lo spostamento di Francesco Giorgino che, comunque, potrebbe non essere l’unico giornalista a dimettersi…