Fuori Dal coro sospeso dal 15 novembre: la motivazione spiegata da Mario Giordano

Fuori Dal coro sospeso : il famoso talk show politico condotto da Mario Giordano presto non andrà più in onda. Ecco i motivi.

Fuori Dal coro sospeso: la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4 non andrà in onda per diversi mesi. La conferma è arrivata dallo stesso conduttore su Twitter. Intanto, ci sono già alcuni rumors che fanno riferimento a motivazioni economiche.

Fuori Dal coro sospeso dal 15 novembre

Nel 2018, il giornalista e conduttore Mario Giordano ha cominciato a curare Fuori dal coro, avvalendosi di una conduzione scenografica e strategicamente esagerata, volta a rimarcare l’indignazione provata per gli eventi di politica e cronaca che caratterizzano l’Italia. Tuttavia, il programma a partire dal prossimo mese di novembre non andrà più in onda.

Mediaset ha deciso di sospendere il talk show sovranista “Fuori dal Coro” in onda ogni martedì su Rete4. Uno stop di tre mesi, secondo quanto ha rivelato il sito “Calcio e Finanza” che aggiunge un particolare: il programma si fermerà il 15 novembre e non il 13 dicembre.

La motivazione spiegata da Mario Giordano

La conferma della sospensione è arrivata dallo stesso conduttore su Twitter: “E’ vero, Fuori dal coro sarà sospesa dal dal 15 novembre al 14 febbraio. Pausa natalizia allungata, diciamo. Grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno fatto sentire il loro affetto. Stasera vi aspetto più cazzuti che mai. Saremo in tantissimi, tutti ovviamente Fuori dal coro”. Secondo alcuni rumors dietro a questa decisione ci sarebbero motivi economici. Il talk show di Rete 4 sarebbe uno dei più costosi in casa Mediaset.

