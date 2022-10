Le Iene Show, 25 ottobre: anticipazioni e servizi nel corso della puntata

Le Iene Show tornano in prima serata su Italia 1 martedì 18 ottobre con tanti temi da affrontare ed ospiti in studio.

Le Iene Show tornano con un’altra puntata su Italia 1 in prima serata. Diverse le tematiche affrontate così come gli ospiti che intervengono nei servizi e in studio. L’appuntamento è per martedì 25 ottobre 2022. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su iene.it.

Le Iene Show, 25 ottobre: anticipazioni

Le Iene Show ritornano in prima serata in tv su Italia 1. Si prosegue sempre con la conduzione di Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Al loro fianco ci sono sempre i due giovani comici: Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti presenti e che intervengono in studio c’è lo scrittore e regista Donato Carrisi. Tra i servizi per cui c’è molta attesa quello che racconta la verità sull’intossicazione alimentare avvenuta in un ristorante di Gubbio.

I servizi nel corso della puntata

Dunque, come servizi più caldi ed attesi c’è quello sull’intossicazione alimentare avvenuta in un ristorante di Gubbio mentre alcuni commensali mangiavano pietanze di pesce. Poi, Alessandro De Giuseppe torna invece ad occuparsi del Delitto di Garlasco. Lo scorso anno il programma di Davide Parenti ha trasmesso in esclusiva un’intervista dal carcere ad Alberto Stasi. Nel servizio, ci sono diverse testimoniane inedite ed esclusive.

Mentre Giulio Goria incontra i parenti di persone sepolte nel cimitero di Poggioreale (Napoli), che ha visto nei giorni nuovi crolli strutturali. Il 3 novembre inizierà il recupero delle salme. Infine, lo scrittore Donato Carrisi, già autore di bestseller, presenta “Io sono l’abisso”, adattamento cinematografico del suo omonimo romanzo, in uscita nelle sale il 27 ottobre. Per Carrisi si tratta del terzo film da regista.

