GF Vip 7, anticipazioni della puntata di stasera lunedì 31 ottobre 2022. I vipponi parteciperanno allo speciale di Halloween esibendo i loro migliori outfit in occasione della notte delle streghe.

GF VIP 7, anticipazioni della puntata di stasera 31 ottobre

Il Grande Fratello Vip si prepara a festeggiare in diretta nazionale la notte delle streghe con un evento a tema che vedrà la partecipazione di tutti gli inquilini. La nuova puntata della settima edizione del reality show targato Mediaset andrà in onda a partire dalle ore 21:45 su Canale 5. Il format è sempre condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste GF VIP 7, anticipazioni della puntata di stasera 31 ottobre: lo speciale di Halloween in onda su Canale 5 Orietta Berti e Sonia Bruganelli e dall’ex concorrente Giulia Salemi.

Tra i tanti temi che verranno trattati in puntata contestualmente alla festa di Halloween ci sarà il recente e travolgente avvicinamento tra Antonino Spinalbese e Giale De Donà, che si sono appartati in camera da letto. I riflettori saranno puntati anche su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che dovranno fare luce sul loro rapporto.

Un altro punto fondamentare della puntata sarà il televoto che vede scontrarsi tre donne: Nikita Pelizon, Pamela Prati e Antonella Fiorelisi. Chi di loro otterrà l’immunità da parte dei fan del reality?

Lo speciale di Halloween in onda su Canale 5: l’immunità e il caso Ferruzzo-Pelizon

Intanto, nella Casa più spiata d’Italia, è scoppiato il caso Ferruzzi-Pelizon. Mentre i vipponi sono chiamati a partecipare all’evento a tema Halloween, sfoggiando i loro migliori outfit, potrebbe essere discussa l’eliminazione della scorsa settimana di Amaurys Perez e di Elenoire Ferruzzi. A proposito di quest’ultima, in particolare, Signorini potrebbe decidere di parlare del forte legame che Ferruzzi aveva stretto con Daniele Del Moro. I sentimenti provati per il ragazzo avrebbero portato l’ormai ex concorrente a scontrarsi con Nikita Pelizon. “Non sa quello che la aspetta. Lui è mio e basta sia chiaro”, aveva detto Elenoire. E, in confessionale, rivolgendosi alla coinquilina, aveva aggiunto: “Ti rovino”.

Nei giorni scorsi, l’ex gieffina è tornata sui social e ha postato un’immagine che la ritrae in compagnia di Del Moro, scrivendo: “Il mio GF Vip sei tu, mi manchi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)

Il post ha ottenuto forti reazioni da parte del web che ancora non ha perdonato la Ferruzzi.