Gf Vip, anticipazioni della puntata di stasera 7 marzo 2022: cosa accadrà durante la penultima puntata del famoso reality show Mediaset? Infatti il programma della casa più spiata d’Italia si avvia alla conclusione.

La sesta edizione del GF Vip si sta lentamente avviando verso la sua conclusione. La finale, infatti, è prevista per il prossimo 14 marzo e, in questa occasione, i telespettatori incontreranno sicuramente le prime due finaliste del reality: Delia Duran e Lulù Selassiè.

In attesa della finale, nella serata di lunedì 7 marzo, andrà in onda una nuova puntata dello show condotto da Alfonso Signorini. Ci sono dei concorrenti che sono a serio rischio eliminazione: Davide Silvestri, che nel corso dell’ultima puntata ha avuto un duro confronto con Lulù e l’ha accusata di essere falsa, di Jessica Selassié, che continua ad avvicinarsi a Barù e a discutere con la sorella, e di Miriana Trevisan.

Gf Vip, quali sorprese?

Nella puntata del 7 marzo, farà ritorno Alex Belli che continua a far arricchire il fossip sia dentro che fuori la casa. Inoltre, al centro della puntata ci sarà anche Lulù Selassiè che racconterà la sua storia. Tra le sorelle Selassiè le cose non vanno bene. Lulù è già in finale, Jessica rischia l’eliminazione e tra le due continuano a esserci grandi scontri.

Infine, per il momento le finaliste sono due Delia Duran, moglie di Alex Belli, e appunto Lulù Selassiè. La serata prevede tante altre soprese e nuove eliminazioni.