Giorgetti citofoni a Meloni

Giorgetti aveva detto: “Le cose vanno bene, chiuderemo la finanziaria senza manovra correttiva”. Invece adesso dice che il taglio dell’Irpef e la rottamazione delle cartelle non si faranno perché sono sopraggiunte complicazioni internazionali. Ma prima non lo sapeva?

Leandro Poli

via email

Gentile lettore, il ministro ha ragione nel dire che ci sono “complicazioni”. Però evita di spiegare – sarebbe imbarazzante – che a complicare le cose è stato il suo governo. Nella sciagurata visita alla Casa Bianca del 17 aprile la Meloni, pur non richiesta, promise a Trump che l’Italia avrebbe portato le spese militari (cioè armi americane) dall’1,5% al 2% entro quest’anno. Significa una spesa ulteriore di 8,5 miliardi di euro. Dopodiché Trump ha chiesto ai Paesi Nato di alzare la cifra fino al 5%, obiettivo valido solo per gli euro-peri, pardon europei, ma non per l’America che spende il 3,4%. La Meloni promise anche di aumentare l’acquisto di gas americano, che costa il triplo di quello russo e il doppio di quello reperibile da altri Paesi: un vero affare (per l’America), Meloni grande sovranista. L’impegno ad acquistare dagli Usa gas e armi è stato poi ribadito a nome dell’Ue da Ursula von Bomben quando andò a prostrarsi a Trump nel di lui golf club in Scozia. La von Bomben accettò anche i nuovi dazi: 15% sulle merci europee dirette in Usa e zero per cento sulle merci americane in entrata in Europa. Non parliamo della web tax sulle Corporation di internet (tutte americane: Meta, Google, ecc.), che non si farà perché così Giorgia nostra ha promesso a Trump. Giorgetti, dunque, citofoni la Meloni e si faccia chiarire.