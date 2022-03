Giulia Paglianiti fidanzato, fisico, sorella e flirt con Maldini

Giulia Paglianiti è una tktoker e influencer che ha avuto molto successo sui social con alcune rubriche. Nel 2022 addirittura è arrivata la chiamata del programma televisivo Pechino Express.

Giulia Paglianiti: fisico

Giulia Paglianiti è nata il 20 marzo 2000 a Limbiate, in provincia di Milano, dove vive tuttora con i genitori. Frequenta il Liceo Scientifico Versari di Cesano Maderno e decide di dedicarsi al web, aprendo nel 2017 il suo profilo Instagram, con cui ottiene rapidamente popolarità. Il suo mondo diventa così il web e in particolare Tik Tok. Una delle sue rubriche più amate è “Giulia cornuta“, una serie di episodi in cui racconta le sue sventure con i ragazzi. Ultimamente ha smesso di aggiornare la rubrica perché, in collaborazione con Mondadori, uscirà il suo primo libro in cui continuerà a narrare le sue storie

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata dal mondo social in particolare da TikTok. Insieme a Anna Ciati e Gaia Bianchi, due delle sue migliori amiche, formano il trio delle “Superchicche” del Web. Nel 2022 poi è arrivata la chiamata dal programma televisivo di Pechino Express 2022 e sarà in gara insieme all’altra tiktoker Anna Ciati.

Giulia Paglianiti: fidanzato e Maldini

L’influencer e tiktoker sarebbe stata legata al collega Tancredi Galli. Poi secondo i rumors avrebbe avuto un flirt con il calciatore del Milan Daniel Maldini.

La sorella

La tiktoker è molto legata alla sorella, anche perché, a differenza di altre influencer, non ha lasciato la sua casa, non essendo molto lontana dal centro di Milano.