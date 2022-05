Giustizia per tutti: trama, quando inizia e quante puntate della fiction con Raoul Bova

Giustizia per tutti: è la nuova fiction di Canale 5 che ha come protagonista assoluto Raoul Bova, che sta vivendo un periodo intenso visto che è anche su Rai uno con Don Matteo.

Giustizia per tutti: trama

Una nuova fiction per Raoul Bova: nel 2022 dopo Don Matteo ecco Giustizia per tutti. La serie narra la storia di Roberto (Raoul Bova), fotografo stimato, che viene condannato a trent’anni per l’omicidio di sua moglie, avvocato in un importante studio di Torino. È proprio lui a trovare il cadavere di Beatrice, contaminando la scena dell’omicidio. Roberto non si arrende, continua a combattere per avere giustizia. Cerca nuove possibilità. Studia, arriva a laurearsi in Giurisprudenza riuscendo a dimostrare la sua innocenza.

Dopo dieci anni, si trova fuori dal carcere con una vita da ricostruire, soprattutto il rapporto con la figlia Giulia, che ora ha diciannove anni. E con Daniela, la sorella gemella di sua moglie, che ha cresciuto la nipote come fosse sua figlia.

La grande occasione gli arriva da Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales), la figlia del titolare dello studio dove lavorava sua moglie. Ha studiato il caso di Roberto e vuole che collabori con il suo studio per difendere chi, come lui, ha subito condanne ingiuste.

Giustizia per tutti: quando inizia

La nuova fiction con protagonista Raoul Bova parte da Mercoledì 18 Maggio 2022 in prima serata su Canale 5. La serie anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity.

Quante puntate sono della fiction

La nuova fiction di canale 5 è sviluppata in tre prime serate e dunque tre puntate: