Don Matteo 13: cast, quante puntate, trama e come va a finire fra Anna e Marco

Don Matteo 13: torna la tanto amata fiction targata Rai con diverse novità. La prima in assoluto è l’ultima stagione in cui vedremo Terence Hill che lascerà la sua tonaca a don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Don Matteo 13: cast

Nel cast della nuova stagione di don Matteo vede la conferma della maggior parte dei personaggi storici con qualche novità. Ci sarà il rientro di Flavio Insinna nei panni del colonnello Anceschi (che torna nella serie dopo sedici anni e otto stagioni) insieme alla figlia Valentina (la new entry Emma Valenti), avuta da Laura (Milena Miconi). La ragazza, dietro l’apparente allegria, nasconde un doloroso segreto. Inoltre, per la nuova stagione confermati la perpetua Natalina (Nathalie Guetta), il simpatico Pippo (Francesco Scali) e la piccola Ines (Aurora Menenti), la figlia di Sergio (Dario Aita) di cui Anna ha deciso di occuparsi. Infine ci sono anche Federico Limoni (Mattia Terruzzi, un diciassettenne ribelle dal passato difficile, determinato a prendere in affidamento il fratellino di dieci mesi) e Greta Alunni (Giorgia Agata), la classica brava ragazza che conduce una vita.

Ecco il cast completo: Terence Hill, Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione, Flavio Insinna.

Don Matteo 13: quante puntate

La stagione 13 di Don Matteo è composta di 20 episodi divisi in 10 prime serate. Il finale previsto il 2 aprile e una settimana di buco per le semifinali dell’Eurovision.

Ecco il calendario completo e dove seguire le puntate

31 marzo 13×01 su Rai 1 e Rai Play

7 aprile 13×02 su Rai 1 e Rai Play

14aprile 13×03 su Rai 1 e Rai Play

21 aprile 13×04 su Rai 1 e Rai Play

28 aprile 13×05 su Rai 1 e Rai Play

5 maggio 13×06 su Rai 1 e Rai Play

19 maggio 13×07 su Rai 1 e Rai Play

26 maggio 13×08 su Rai 1 e Rai Play

martedì 31 maggio 13×09 su Rai 1 e Rai Play

2 Giugno 13×10 su Rai 1 e Rai Play

Trama e come va a finire fra Anna e Marco

Nella nuova stagione, don Matteo accoglie in canonica Federico, un diciassettenne con un difficile passato alle spalle: abbandonato da sua madre, tutto quello che vuole è prendersi cura di suo fratello Clementino, un neonato di pochi mesi. Grazie all’incontro con don Matteo, ma anche a Greta, una sua compagna di classe – anche lei con un’infanzia complicata – il ragazzo imparerà a gestire le sue emozioni e a sperare nei miracoli.

Nella tredicesima edizione vedremo don Matteo alle prese con delle difficoltà. Tra i nuovi personaggi fa il suo ingresso don Massimo, un sacerdote al suo primo incarico in una parrocchia e porta con sé un passato misterioso. Un prete moderno, che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le proprie. Il maresciallo Cecchini ovviamente in prima linea al fianco di don Mattei.

Poi ecco Anna e Marco: i due sono tornati a rapporti civili ma l’amore non è più ripartito. E lei aveva deciso di mettersi in gioco con Sergio, perdonando i suoi errori e aspettando che scontasse la sua pena. Nella nuova stagione, dunque Anna e Marco sono amici, e lei si prepara al rientro dal carcere di Sergio, pronta a iniziare una nuova vita con lui e Ines, che in questi mesi è rimasta a vivere con don Matteo in canonica. Nardi, pur di tenere Anna nella sua vita, si è accontentato di essere il suo migliore amico. Tra i due ecco che si mette un nuovo personaggio femminile: Valentina, figlia del colonnello Anceschi, figlioccia di Cecchini, che si trasferisce a Spoleto per cercare di rimettere in piedi la sua vita.