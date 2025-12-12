GPT-5.2 è arrivato: per Open Ai avrà meno allucinazioni, più precisione e funzioni avanzate per professionisti e creativi

C’era attesa, tanta, e finalmente è realtà: GPT-5.2 è stato ufficialmente pubblicato e già promette l’ennesima rivoluzione informatica. Secondo quanto riportato da fonti internazionali, la nuova versione del più famoso modello di intelligenza artificiale introduce capacità più stabili, minori allucinazioni e un livello di controllo sul contenuto mai visto prima. Un salto che non è semplice evoluzione ma costituisce un cambio di paradigma che interesserà tutti.

Un’aggiornamento, quello pubblicato da Open Ai per il suo modello principale, che è arrivato in risposta ai recenti – e strabilianti – progressi registrati da Gemini 3 di Google, ossia il principale competitor di ChatGPT.

Cosa c’è di nuovo in GPT-5.2?

Quello che Open Ai ha ribadito in fase di presentazione è che il cuore di questa rivoluzione è l’aumentata precisione del modello. Certo è vero che le precedenti versioni erano già straordinarie, ma la versione 5.2 alza di molto l’asticella, puntando sulla riduzione drastica degli errori – le cosiddette allucinazioni – e anche su una modellazione più fine del linguaggio.

Dati alla mano, ecco cosa potremo aspettarci da questa versione:

Allucinazioni ridotte

Contenuti più controllabili

Maggiore velocità

Un cospicuo aumento della “memoria contestuale” che gestisce le conversazioni lunghe senza perdere il filo

che gestisce le conversazioni lunghe senza perdere il filo Maggiore creatività

Perché tutti ne parlano?

Nel volgere di meno di due anni, i cosiddetti “chatbot” hanno fatto un “salto quantico” in fatto di evoluzione, con un progresso di miglioramento che anziché rallentare sta accelerando sempre di più. Infatti oggi non si può più descrivere ChatGPT come un mero assistente virtuale, tanto meno un semplice generatore di testo, perché GPT-5.2 è a tutti gli effetti uno strumento di lavoro avanzato.

C’è da scommettere che tra chi adotterà per primo questo innovativo strumento IA ci saranno i giornalisti e i creatori di contenuti digitali. Questo perché a chi scrive articoli, report, newsletter e comunicati, GPT-5.2 offre una base più solida, con errori drasticamente ridotti. Il tutto, assicurano da Open Ai, accelerando i processi di scrittura e, secondo loro, migliorando anche la qualità complessiva degli scritti.

Dopo il settore della “comunicazione”, è facile prevedere che questa rivoluzione verrà adottata rapidamente anche dalle aziende che potranno beneficiare di analisi di mercato, riassunti complessi e rapporti aziendali, sempre più affidabile. Ma il settore che più di tutti adopererà questo strumento è senza dubbio quello degli sviluppatori software che potranno usare GPT-5.2 per accelerare lo sviluppo di applicazioni e programmi, identificare bug e risolvere problemi di sicurezza.