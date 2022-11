Grande Fratello Vip, 10 novembre: anticipazioni, concorrenti in nomination con due a rischio eliminazione

Grande Fratello Vip, puntata del 10 novembre: le polemiche sono sempre al centro della casa più spiata d’Italia. Dalle dichiarazioni che fanno discutere dei concorrenti ai commenti degli utenti su alcuni atteggiamenti dei protagonisti vipponi.

Grande Fratello Vip, 10 novembre: anticipazioni

Giovedì 10 novembre 2022 torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Ci sarà come sempre Giulia Salemi per raccontare i messaggi e gli umori del pubblico social.

Negli ultimi giorni ha tenuto banco il fisico mozzafiato mostrato con intenzione dalla influencer spagnola Oriana Marzoli. Alcune tra le concorrenti della casa ha avuto da ridire su questo comportamento. «Mi è sembrato strano che in quella mattinata, che era molto fredda, lei con tre gradi abbia voluto allenarsi in bikini. Secondo me vuole mettersi in mostra», ha sentenziato Antonella. Con lei sei è trovato dello stesso pensiero Sofia Giaele De Donà: «Cerca solo di attirare l’attenzione». Inoltre, hanno fatto discutere alcune dichiarazioni di Attilio Romita sempre sull’influencer spagnola: “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo”, ha detto Romita mentre si trovava in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Poi, ha aggiunto: “A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella. Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”. Al che, Luca Onestini si è subito alzato e ha preso le distanze dalle parole di Romita: “No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality”.

I concorrenti in nomination con due a rischio eliminazione

I concorrenti immuni dal televoto sono Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Luca Salatino, insieme a loro anche Patrizia Rossetti poiché indicata dalle opinioniste. Mentre sono a rischio eliminazione: Attilio Romita, Pamela Prati e Giaele De Donà. Uno di questi dovrà abbandonare la casa.

In queste ore è esploso il “caso” Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Tanti utenti sui social commentando ciò che successo hanno scritto di “una chiara violazione del regolamento”. I due sono stati ripresi dalle telecamere del Gf Vip mentre discutevano tra loro di classifica e percentuali di gradimento da parte del pubblico sui compagni d’avventura. Non un semplice gossip, ma un vero e proprio confronto su strategie e posizionamento dei vari partecipanti al Gf: da regolamento, chi entra nella casa in un momento successivo all’inizio del reality non può, però, rivelare nulla ai concorrenti già presenti in gioco di quello che succede all’esterno.

