Grande Fratello Vip 2022, puntata del 29 settembre: anticipazioni e televoto

Grande Fratello Vip 2022, puntata del 29 settembre: ritorna la seconda serata prevista in settimana. Sono previste tante sorprese e novità oltre al televoto tra sei concorrenti. Intanto, sono iniziate le prime discussioni nella casa.

Grande Fratello Vip 2022, puntata del 29 settembre: anticipazioni

Ritorna la seconda puntata settimanale del Grande Fratello Vip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli . Tra le anticipazioni c’è Adriana Volpe, ex opinionista della scorsa edizione, che ritornerà in studio. Inoltre, Giovanni Ciacci racconterà per la prima volta al pubblico la storia della sua sieropositività.

La produzione fa sapere in vista della puntata di stasera: “Col tempo, gli equilibri della Casa si stanno delineando, così come le prime simpatie e antipatie. Al centro di ogni discussione sembrano esserci Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà, quest’ultima molto chiacchierata per il suo insolito rapporto di coppia. Avremo modo stasera di ascoltare le posizioni e le opinioni in merito dei vari inquilini”. Intanto, Elettra Lamborghini ha inviato due diffide alla sorella Ginevra, concorrente nella casa. la Lamborghini ha dichiarato: “Tra le altre bugie, non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua, se l’avessi ricevuta l’avrei sicuramente letta. I modi sono sempre stati altri, forse ragione per la quale a oggi non ci sia stato alcun chiarimento”, ha continuato Elettra. “Non ho più niente da dire riguardo alla questione”.

Il televoto

Nel televoto sono finiti Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Giaele De Donà, Marco Bellavia e Nikita Pelizon. I quattro concorrenti più votati non rischieranno di uscire dalla Casa. Andranno invece al televoto. Sarà poi merito del pubblico individuare il preferito che potrà avere la tranquillità di non uscire durante la prossima puntata.

