Grande Fratello Vip 2022, terza puntata: anticipazioni, nomination e televoto lunedì 26 settembre

Grande Fratello Vip 2022, terza puntata: continua l’avventura nella casa più spiata d’Italia. Il cast dei concorrenti è al completo ed ecco le prime nomination con il televoto previsto durante la puntata di lunedì 26 settembre.

Grande Fratello Vip 2022, terza puntata: anticipazioni

Grande Fratello Vip 2022 torna in onda con la terza puntata in prima serata su canale 5. Nelle anticipazioni della serata faranno discutere le dichiarazioni di Giaele De Donà. “Mi definisco, soprattutto, una donna libera. Anche se sono sposata. Lui è un imprenditore americano. Si chiama Brad e abbiamo 21 anni di differenza. Mi tratta come una principessa, anzi no, come una regina”, ha raccontato la giovane. E ha proseguito: “Lui è stato sicuramente a inserirmi nella high society internazionale e ho la mia tecnica per riconoscere ricchezza e ricchezza. Le vere domande da fare sono: “Ma hai un jet privato? Quanti finestrini ha? Hai uno yacht? Quante cabine ha?”. Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale. Passiamo sei mesi all’anno insieme. Poi per il resto io faccio la mia vita e lui la sua in giro per il mondo. Detesto la monogamia: chi si mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?”.

Inoltre, durante la puntata è previsto un confronto e chiarimento tra Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino e la fidanzata di quest’ultimo, Soraia. Quindi, gli argomenti principali riguarderanno: la lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino nel primo blocco, seguita dal battibecco tra Patrizia Rossetti e Antonella Fiordelisi, la tregua tra il diretto interessato e Pamela Prati e, infine, anche la relazione tra Giaele De Donà e suo marito.

Nomination e televoto lunedì 26 settembre

Durante la puntata di lunedì 26 settembre, sono previste le nomination ed inoltre sarà aperto il primo televoto. Mentre nella scorsa settimana i nominati (Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis) sono semplicemente andati a dormire nella stanza delle bambole. Come la scorsa edizione, le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli avranno il potere di dare l’immunità ad alcuni concorrenti.

