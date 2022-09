Grande Fratello Vip 2022, seconda puntata: anticipazioni e nuovi ingressi nella casa

Grande Fratello Vip 2022, seconda puntata: tutto pronto per l’altro appuntamento della settimana in prima serata su Canale 5. Dopo i primi ingressi nella casa, ci sarà l’arrivo di altri 8 concorrenti che si andranno ad aggiungere al resto del cast.

Grande Fratello Vip 2022, seconda puntata: anticipazioni

Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 2022, con un record di ascolti, è già pronta la seconda del giovedì 22 settembre, sempre in prima serata su Canale 5. Con Alfonso Signorini ci sono sempre le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli con Giulia Salemi per leggere, in tempo reale, tutti i commenti del mondo web.

Dopo la prima puntata e i primi ingressi si sono iniziati a creare alcuni equilibri che potranno confermarsi o cambiare con gli ingressi degli altri concorrenti in arrivo. Non sono mancati screzi e incomprensioni. L’ex tronista Luca Salatino e l’ex Velina Cristina Quaranta hanno battibeccato sulla spesa e sull’uso degli avanzi. In più, Patrizia Rossetti sta pensando già di lasciare la casa dopo solo qualche giorno dal suo ingresso.

Intanto, oltre alle finestre della prima serata, i telespettatori possono essere aggiornati sulle notizie dell’ultima ora dalla Casa nel corso della diretta con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16.45 circa su Canale 5.

Nuovi ingressi nella casa

Nella seconda puntata sono previsti otto nuovi concorrenti – tra questi Giovanni Ciacci e Wilma Goich – che sono pronti a varcare la Porta Rossa per unirsi al gruppo di “vipponi” che ha fatto il suo ingresso nella Casa lunedì nel corso della diretta su Canale 5. Gli altri concorrenti in attesa sono Marco Bellavia, Gegia, Sofia Giaele De Donà, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro.

I primi 15 concorrenti ad entrare nella casa sono stati Alberto De Pisis, Amaurys Perez, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Luca Salatino, Nikita Pelizon, Pamela Prati, Patrizia Rossetti e Sara Manfuso.

