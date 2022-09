Max Angioni- Miracolato, lo spettacolo arriva in tv: diretta, date e biglietti dello show

Max Angioni- Miracolato: il giovane comico dopo Zelig e Lol sta girando l'Italia con il suo spettacolo che arriva anche in tv in prima serata

Max Angioni- Miracolato: il giovane comico arriva con il suo spettacolo in televisione su Italia 1. Dopo aver attraversato l’Italia, per lui c’è la soddisfazione di vedere mandato in prima serata il suo show personale. Tuttavia, il suo tour non è ancora terminato.

Max Angioni- Miracolato, lo spettacolo arriva in tv: diretta

Il giovane comico Max Angioni arriva in tv con il terzo appuntamento di Italia Uno On Stage, il programma in quattro serate in cui quattro comici diversi si alternano nella prima serata di Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity . Il suo spettacolo Max Angioni: Miracolato sarà trasmesso alla ore 21.20 su Italia 1 giovedì 22 settembre 2022. Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Manzoni di Milano. Nello show il comico offre uno sguardo originale ed esilarante sulla vita di tutti i giorni: dalle conversazioni ai tempi dei social alla sua relazione con lo sport, dalla maledizione di arrivare secondo fino alle ormai note rivisitazioni dei miracoli.

Date e biglietti dello show

Angioni non si ferma e dopo aver già venduto circa 30mila biglietti sarà ancora in giro per l’Italia con altre tappe e date. I biglietti di “Miracolato” sono disponibili su Ticket One, tra le prossime date: Milano (Teatro Manzoni), Brindisi, Roma (Jovinelli), Cormons, Cesano Boscone, Garbagnate, Cesano Moderno, Broni. Possibile approfondire con date ed informazioni sul sito teatro.it.

