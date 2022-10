Grande Fratello Vip, puntata del 13 ottobre: anticipazioni e televoto della serata

Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5 per un'altra puntata ricca di sorprese ma soprattutto discussioni.

Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5 giovedì 13 ottobre. Molto attesa per una puntata molto ricca. Non mancheranno le sorprese così come le polemiche che sono state le vere protagoniste in queste prime puntate del reality. Inoltre, potrebbero essere annunciati nuovi concorrenti.

Grande Fratello Vip, puntata del 13 ottobre: anticipazioni

Continua tra le polemiche il Grande Fratello Vip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Leggo ha anticipato che possa esserci una notifica di sfratto in diretta per Pamela Prati: infatti pare che sia stato emesso un atto di pignoramento nei suoi confronti.

Inoltre sono attese diverse discussioni, una tutta al femminile tra Carolina Marconi e Cristina Quaranta, dall’altro Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Hanno sorpreso poi le dichiarazioni di Sofia Giaele De Donà in merito al rapporto con il marito, il facoltoso ingegnere statunitense Brad Beck. L’uomo è stato fotografato in compagnia di una donna, Rosella De Pierro, conduttrice e organizzatrice di eventi. Inoltre, visti gli abbandoni inaspettati potrebbero essere annunciati nuovi concorrenti nella puntata di stasera da parte di Alfonso Signorini. Addirittura, i quattro concorrenti che entreranno nella casa sono in regime di quarantena, in attesa di poter entrare. Nomi ancora sono segreti ma si vocifera molto sul nome di Guendalina Tavassi e Tina Cipollari.

Il televoto della serata

Al centro della puntata ci sarà senza dubbio il televoto con cinque concorrenti a rischio eliminazione: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Al centro delle discussioni negli ultimo giorni è finito Charlie e dunque molti indizi dicono che proprio lui è a rischio di lasciare la casa. I sondaggi infatti danno quasi per certa la sua eliminazione.

