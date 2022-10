Grande Fratello Vip, puntata del 27 ottobre: anticipazioni e i concorrenti a rischio eliminazione

Grande Fratello Vip: nella puntata di giovedì 27 ottobre sono attese alcune novità così come i risultati delle nomination.

Grande Fratello Vip: tante le novità così come le sorprese attese nel corso della serata. Al centro ci sono sempre le discussioni tra gli inquilini della Casa così come le nomination che mettono al rischio la permanenza di qualcuno dei vipponi. Diversi temi saranno affrontati dai concorrenti nella casa e dai giudici in studio.

Grande Fratello Vip, puntata del 27 ottobre: anticipazioni

Continua tra le polemiche il Grande Fratello Vip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nella puntata di giovedì 27 ottobre 2022, sempre in diretta su Canale 5 ci sono diverse sorprese che saranno sviscerate nel corso della serata. Al centro della puntata c’è il caso Elenoire Ferruzzi, per il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon. La ragazza, che nella scorsa puntata ha raccontato la sua infanzia difficile, è stata accusata dall’icona trans di “portare sfiga”. In più, si aggiunge la lite furiosa con Daniele Dal Moro.

Inoltre, Marco Bellavia su Twitter ha chiesto la squalifica di Elenoire. “Voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui“, ha scritto Bellavia, aggiungendo poi: “Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo. Sputare, ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo. Elenoire fuori”. Tweet che poi sono però stati cancellati dallo stesso Bellavia.

I concorrenti a rischio eliminazione

In nomination ci sono: Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Donà e Pamela Prati. Il pubblico è chiamato ad esprimere la propria preferenza in merito al concorrente da salvare. Sulla pagina Twitter “Grande Fratello Vip Sondaggi”, la meno votata è proprio Pamela Prati, che potrebbe abbandonare il GF Vip. In penultima posizione, poi, si trova Giaele De Donà, mentre il preferito, ancora una volta, è George Ciupilan, seguito da Amaurys Perez.

Leggi anche: Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: anticipazioni della seconda puntata