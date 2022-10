Grande Fratello Vip, puntata del 6 ottobre: anticipazioni e il ritorno di Marco Bellavia

Grande Fratello Vip, puntata del 6 ottobre: si prospetta una puntata molto ricca. Non mancheranno le sorprese così come le polemiche che sono state le vere protagoniste in queste prime puntate del reality.

Grande Fratello Vip, puntata del 6 ottobre: anticipazioni

Continua tra le polemiche il Grande Fratello Vip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra i temi della puntata ci sono le nuove nomination. I concorrenti in gara saranno chiamati a fare i nomi delle persone che intendono mettere a rischio eliminazione in vista della prossima puntata serale. Inoltre, al centro della puntata anche le nuove dinamiche amorose con il “triangolo” che vede coinvolto Alberto, Antonella ed Edoardo. Infine, verrà discussa anche l’ultima uscita dell’ex modella Sara Manfuso che ha deciso di abbandonare la casa per motivi personali. La Manfuso è stata associate agli episodi di bullismo nei confronti di Marco Bellavia. “Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle merde, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò”, ha detto Sara prima di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli, nel corso della famigerata puntata del 3 ottobre, si è più volte riferita a Manfuso in termini critici. “Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma”, è stato il commento di Bruganelli su Twitter.

Ritorno di Marco Bellavia

La sorpresa potrebbe essere la presenza in studio di Marco Bellavia dopo il suo abbandono e le numerose polemiche. L’ex concorrente potrebbe raccontare la sua versione dei fatti e la verità, tanto attesa dal pubblico. A svelarlo è stata Federica Panicucci nel corso della diretta di Mattino 5. “Questa sera Marco Bellavia romperà il silenzio. Questa sera parlerà ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, ci saranno rivelazioni clamorose” ha annunciato la conduttrice di casa di Mattino 5.

Sul caso, è arrivata anche la denuncia dal Codacons. “Ancora una volta la trasmissione Mediaset si rende protagonista di gravi episodi che oltre a rappresentare una forma di violenza sono altamente diseducativi specie per il pubblico più giovane”, spiega il Codacons nella nota con cui annuncia l’esposto. “Nonostante quanto accaduto, né gli autori del programma né i vertici dell’azienda hanno saputo adottare misure adeguate, lanciando un messaggio errato e pericoloso ai telespettatori, che a migliaia si sono rivolti al Codacons chiedendo di intervenire sul caso. Alla luce di quanto accaduto, presentiamo oggi un esposto alla Procura di Roma chiedendo di aprire una indagine alla luce della possibile fattispecie di violenza privata, accertando le responsabilità dei concorrenti del Grande Fratello Vip e, per concorso, degli autori, del conduttore Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset. L’art. 610 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni», reato che potrebbe configurarsi negli atti di bullismo commessi nel corso della trasmissione” spiega il Codacons.

