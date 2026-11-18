Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Questo vecchio adagio si adatta perfettamente alla guerra in Ucraina: Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin dichiarano di voler arrivare alla pace, ma sul terreno proseguono gli attacchi. Ieri, le forze russe hanno colpito due ponti strategici di Kiev mentre l’Ucraina ha attaccato, per la seconda notte consecutiva, il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea occupata. “Secondo le prime informazioni, i ponti Nord e Sud della capitale sono stati colpiti. In seguito all’attacco nemico, sono state danneggiate infrastrutture critiche”, ha scritto il sindaco Vitali Klitschko, segnalando interruzioni nell’erogazione di acqua e riscaldamento in alcuni quartieri.

Anche la rete metropolitana della capitale ucraina ha subito danni e il traffico è stato limitato. Sul fronte opposto, le immagini geolocalizzate dalla CNN mostrano una sezione della carreggiata del ponte di Kerch, in Crimea, crollata in mare dopo gli ultimi raid.

Tra Ucraina e Russia scoppia la guerra dei ponti

”Chiunque può vedere oggi le conseguenze sul principale snodo militare che collega il territorio russo alla nostra Crimea ucraina”, ha dichiarato Zelensky, rivendicando l’operazione.

Il presidente ha parlato della settima e decisiva fase di un’azione preparata per settimane dal Servizio di sicurezza ucraino (SBU) e dallo Stato maggiore. Secondo Zelensky, prima del colpo al ponte sono stati neutralizzati sistemi di difesa antiaerea, radar e apparati di guerra elettronica. “La Russia colpisce ogni giorno le nostre infrastrutture, ponti compresi, a Zaporizhzhia, Dnipro, Kiev e nella regione di Odessa. Noi ricostruiamo, ma ricordiamo a Mosca che la guerra tornerà sempre là dove ha avuto inizio”, ha affermato. Il ponte di Kerch, lungo circa 19 chilometri, è un collegamento cruciale per i rifornimenti russi e un simbolo dell’annessione della Crimea del 2014. Il Cremlino aveva definito limitati i danni del primo attacco, ma l’entità complessiva dei danni del secondo raid non è stata ancora accertata in modo indipendente.

Sfortunatamente gli attacchi reciproci non si sono limitati ai ponti. Sempre ieri, stando a quanto dichiara lo Stato maggiore ucraino, le forze di Kiev hanno colpito il complesso petrolchimico e di raffinazione Gazprom Neftekhim Salavat, nel Bashkortostan russo, provocando esplosioni e un incendio. Mosca a sua volta sostiene di aver colpito infrastrutture di trasporto, energetiche e portuali, oltre a stabilimenti dell’industria militare ucraina. Il ministero della Difesa russo ha inoltre rivendicato di aver abbattuto 1.441 droni in 22 regioni, presentandolo come il più alto conteggio dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina.

Resta lo stallo negoziale e la pace si allontana

Davanti a questa evidente escalation, i negoziati restano bloccati. Il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov ha ribadito che Mosca “non farà marcia indietro” e perseguirà i propri obiettivi “per via politica o militare”. Ha inoltre definito “categoricamente inaccettabile” l’adesione dell’Ucraina alla Nato, precisando che non c’è ancora un accordo su tempi e luogo del prossimo round di colloqui. La questione dell’Alleanza atlantica non è una boutade ma si intreccia con un’ipotesi emersa nei colloqui di Abu Dhabi dei giorni scorsi, con Zelensky che ha rivelato che i negoziatori statunitensi gli hanno chiesto se fosse disposto a ritirarsi dal Donbass in cambio della promessa, neanche la certezza, di un futuro ingresso dell’Ucraina nella Nato.

Difficile dire se questa ipotesi sia davvero sul campo perché, come noto, la Russia non ha nessuna intenzione di permettere un ulteriore allargamento verso oriente della Nato. In tutto questo anche la partecipazione dell’Unione europea ai negoziati resta controversa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha accusato i leader europei di guardare “con una certa gelosia” ai colloqui e “di cercare un posto al tavolo”, sostenendo che la loro posizione “non è orientata alla pace” e per questo, se le cose non cambieranno, l’Unione europea dovrà rassegnarsi a fare da semplice spettatrice nei trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti.