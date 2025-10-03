Hamas dice sì al piano Trump: “Pronti a rilasciare gli ostaggi, ma dobbiamo negoziare i dettagli”

Hamas ha accettato il piano di Donald Trump per la pace a Gaza, dicendosi disponibile a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani e chiedendo di poter negoziare i dettagli dell’accordo proposto dal presidente degli Stati Uniti. Il movimento palestinese ha annunciato in una dichiarazione di “accettare di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o cadaveri, in base alla proposta di Trump su Gaza”.

Il gruppo ha aggiunto di essere pronto ad avviare immediatamente negoziati di mediazione per discutere i dettagli. Hamas aveva consegnato poco prima ai mediatori la sua risposta al piano in 20 punti del presidente degli Stati Uniti. Il gruppo ha elogiato Trump e ha chiesto chiarimenti su alcuni dettagli.

Hamas ha poi espresso oggi in una dichiarazione il suo accordo per trasferire il controllo della Striscia di Gaza “a un organismo palestinese, sulla base del sostegno arabo e islamico”. Tuttavia, l’organizzazione terroristica ha affermato che è necessario discutere “ulteriori questioni menzionate nella proposta di Trump”.

“Il movimento ribadisce il suo accordo per trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un comitato palestinese composto da tecnocrati indipendenti, sulla base di un consenso nazionale palestinese e con il sostegno dei paesi arabi e islamici”, si legge in una nota.