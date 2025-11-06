I droni del mago Otelma

L’altro giorno l’aeroporto di Bruxelles è stato chiuso perché sono stati avvistati dei droni. Hanno subito detto che erano russi, ti pareva. Ma di tutti questi droni non ne abbattono mai uno? Come mai?

Silvia Damiani

via email

Gentile lettrice, questa storia dei droni è una barzelletta. Alcuni dei primi, in Polonia, furono abbattuti o caddero. Un caccia sparò un missile per colpirne uno, ma mancò il bersaglio e il missile demolì una casa di campagna. Sembra di leggere Sturmtruppen. Comunque, si recuperarono alcuni numeri di matricola: erano serie usate dai russi nelle prime fasi della guerra, quindi produzioni obsolete, ma alcune parti erano di costruzione recente. Se ne dedusse che fossero dei droni-Frankestein, assiemati con pezzi di droni russi abbattuti e che fossero lanciati sulla Polonia (da chi? Dagli ucraini?) per provocare un intervento diretto dell’Europa. L’ipotesi è credibile, anche perché, come dice il capo della Nato Rutte, non ci sono prove che li abbiano lanciati i russi. Un altro mistero riguarda la gittata dei droni che compaiono sugli aeroporti di Londra, Parigi, Berlino, Bruxelles. Hanno un’autonomia di 450 km, ma pare viaggino per oltre mille km e poi altri mille per tornare alla base. Qui si entra direttamente nel campo di competenza del Mago Otelma. Dopo aver consultato la sfera di cristallo, il Mago afferma che i droni sono mossi da Putin in persona con la potenza del pensiero. E per dirla tutta, le rivelo in esclusiva mondiale che la Farnesina ha le prove che anche il crollo della Torre dei Conti a Roma è stato provocato da Putin con le sue onde cerebrali. Un uomo diabolico, mi creda.