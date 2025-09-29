Zelensky come fa a dire che i prossimi droni “russi” arriveranno in Italia? Ha la sfera di cristallo? Non è che quei droni li manda lui per aizzare l’isteria anti russa?

Elena Cinti

via email

Gentile lettrice, ma cosa le viene in mente? Un fior di galantuomo come Zelensky! Sì, c’è stato qualche precedente, come quando fu mostrata ai giornalisti la cattedrale di Odessa “bombardata” dai russi e poi le donne delle pulizie sgomberarono le macerie portando via 6 blocchi di cemento con una mano, perché erano di polistirolo (una telecamera rimasta accesa per errore riprese la scena). Ma fu solo una sbavatura. A Bucha invece tutto perfetto. O quasi. L’Onu dal 2022 chiede i nomi delle vittime e Zel si rifiuta di darli, ma magari vuole tutelare la privacy dei morti, che ne sappiamo? Ed è vero che qualcuno, chissà chi, bombardava la centrale atomica di Zaporizha piena di russi e Zel diceva che erano i russi ad auto bombardarsi. Ma sono inezie. Come dice? Zelensky ha fatto sabotare i gasdotti Nord Stream e un colonnello ucraino è agli arresti in Italia su mandato della Germania? Sì, ma lo sanno tutti che i Nord Stream sono stati sabotati dagli americani, e poi mica c’è un mandato contro Zel. Quanto ai droni vaganti per l’Europa, hanno i numeri di matrice di vecchi droni russi in disuso e, pur avendo un’autonomia di 500 km, hanno percorso oltre 1000 km per arrivare in Polonia, Norvegia ecc., è vero. Ma vai a sapere cosa s’è inventato Putin. In conclusione, se Zelensky dice che i droni arriveranno in Italia è perché sa il fatto suo. Le dirò di più: per l’Italia sarebbe un onore ricevere i droni di Zelensky… pardon di Putin.